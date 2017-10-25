Луцький фотограф показав автохамів біля медколеджу
Сьогодні, 02:38
Відомий луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини, як водії паркуються біля будівлі медичного коледжу на вулиці Лесі Українки.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Про Луцьк і ідіотів, з крутими номерами, і як вони паркуються.( Номери читаються). Початок вул. Лесі Українки, медколедж, практично пішохідний перехід, А шо поліція, міліція чи ще хто? Ви розумієте тепер де ми живемо сьогодні...» - йдеться в дописі.
Чухрай також опублікував світлини із припаркованими автомобілями.
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Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Про Луцьк і ідіотів, з крутими номерами, і як вони паркуються.( Номери читаються). Початок вул. Лесі Українки, медколедж, практично пішохідний перехід, А шо поліція, міліція чи ще хто? Ви розумієте тепер де ми живемо сьогодні...» - йдеться в дописі.
Чухрай також опублікував світлини із припаркованими автомобілями.
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