вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький фотограф показав автохамів біля медколеджу

Луцький фотограф показав автохамів біля медколеджу
Відомий луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини, як водії паркуються біля будівлі медичного коледжу на вулиці Лесі Українки.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Про Луцьк і ідіотів, з крутими номерами, і як вони паркуються.( Номери читаються). Початок вул. Лесі Українки, медколедж, практично пішохідний перехід, А шо поліція, міліція чи ще хто? Ви розумієте тепер де ми живемо сьогодні...» - йдеться в дописі.

Чухрай також опублікував світлини із припаркованими автомобілями.

Луцький фотограф показав автохамів біля медколеджу
Луцький фотограф показав автохамів біля медколеджу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автоандон, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький фотограф показав автохамів біля медколеджу
Сьогодні, 02:38
Статки Філюка: нерухомість, авто, гроші
Сьогодні, 01:19
У Луцьку започаткували школу писанкарства
Сьогодні, 00:37
29 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
СБУ запровадила на Волині найвищий рівень терористичної загрози
28 березень, 23:36
Схожі новини
У Луцьку «пропіарили» чергового автохама У Луцьку «пропіарили» чергового автохама
15 березень, 21:41
«Автохами» перегородили тротуари біля університету в Луцьку «Автохами» перегородили тротуари біля університету в Луцьку
25 жовтень, 2017, 21:38
У Луцьку започаткували школу писанкарства У Луцьку започаткували школу писанкарства
Сьогодні, 00:37
За незаконну рекламу в Луцьку погрожують штрафами За незаконну рекламу в Луцьку погрожують штрафами
28 березень, 22:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
28 березень, 14:45
 1
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
28 березень, 14:31
 1
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
28 березень, 09:08
 1
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
28 березень, 09:04
 1
Сиротинська втікала від журналістів
28 березень, 08:27
 1
Медіа
відео
1/8