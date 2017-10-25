Луцький фотограф показав автохамів біля медколеджу

Відомий луцький фотографопублікував світлини, як водії паркуються біля будівлі медичного коледжу на вулиці Лесі Українки.Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.«Про Луцьк і ідіотів, з крутими номерами, і як вони паркуються.( Номери читаються). Початок вул. Лесі Українки, медколедж, практично пішохідний перехід, А шо поліція, міліція чи ще хто? Ви розумієте тепер де ми живемо сьогодні...» - йдеться в дописі.Чухрай також опублікував світлини із припаркованими автомобілями.