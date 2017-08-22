Весняний призов-2018: де служитимуть волиняни





Про це передає



277 волинян служитимуть у Збройних Силах України, 100 – у Національній гвардії.



Юнаків призиватимуть також до Державної прикордонної служби та спеціальної служби транспорту.



Як повідомив обласний військовий комісар Роман Кулик, відправлення команд зі збірного пункту розпочнеться 11 квітня і завершиться 24 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У квітні в Україні розпочнеться весняний призов на строкову військову службу. З Волині планують призвати 425 чоловік.Про це передає ВРД НСТУ 277 волинян служитимуть у Збройних Силах України, 100 – у Національній гвардії.Юнаків призиватимуть також до Державної прикордонної служби та спеціальної служби транспорту.Як повідомив обласний військовий комісар, відправлення команд зі збірного пункту розпочнеться 11 квітня і завершиться 24 травня.

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