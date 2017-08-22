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Весняний призов-2018: де служитимуть волиняни

Весняний призов-2018: де служитимуть волиняни
У квітні в Україні розпочнеться весняний призов на строкову військову службу. З Волині планують призвати 425 чоловік.

Про це передає ВРД НСТУ.

277 волинян служитимуть у Збройних Силах України, 100 – у Національній гвардії.

Юнаків призиватимуть також до Державної прикордонної служби та спеціальної служби транспорту.

Як повідомив обласний військовий комісар Роман Кулик, відправлення команд зі збірного пункту розпочнеться 11 квітня і завершиться 24 травня.


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Теги: армія, Волинь
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