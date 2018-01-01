Екс-комбрига звинуватили у причетності до смерті військового з Волині

Євген Карась звинуватив керівника навчального центру «Десна» у смерті бійця з Ковеля Володимира Кияна на псевдо «Тайфун», який загинув у вересні 2015 року у зоні АТО.



Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, - інформує



«Свого часу ти познайомив мене із Андрієм Галущенком, Ендрю – керівником зведеної мобільної групи із протидії контрабанді в зоні АТО, який загинув за дуже неоднозначних обставин у вересні 2015 року (автомобіль мобільної групи підірвався на міні на підконтрольній Україні території, після чого у нього кинули дві гранати та почали обстрілювати автівку зі стрілецької зброї. Мобільна група тримала оборону до прибуття підкріплення, під час бою загинули Андрій Галущенко та старший лейтенант податкової міліції Дмитро Жарук, шестеро бійців було поранено. Напад на групу Ендрю був вже не першим, нерідко у загибелі Ендрю звинувачують тодішнього комбрига 92 ОМБр Віктора Николюка із позивним Вітер. Про погрози з боку комбрига за декілька днів до своєї смерті говорив і сам Ендрю, - ред.). Наскільки я розумію, ви працювали разом?» – задала питання одна із журналісток.



«З Ендрю я попрацювати не встиг. Може, і на щастя для мене – якби співпрацювали, зажмурили б нас усіх. Але про співпрацю ми встигли домовитися.



Тоді ми поставили неочікуваний блокпост біля Станиці Луганської – ми часто ставили такі «засідки» там, де постійний блокпостів немає, але проїжджає великий потік машин. І саме там на нас вилетіла команда Ендрю. «Ого! Тут хтось когось перевіряє! Неочікувана перевірка у неочікуваному місці! Ого!», – раділи вони.



І тоді ми з ним вирішили почати співпрацю по боротьбі з контрабандою. Але не встигли, бо «Гарпуну» тоді якраз дали окреме завдання по контрабанді, по залізниці у Станиці Луганській. Я тоді був шокований, бо зрозумів, що за контрабанду(а це були не наркотики, не золото – якісь побутові речі) тільки люди, які це прикривають, отримують божевільні гроші. Тисячі доларів! А по-любому ж гроші отримує і хтось нагорі, і СБУ. Стільки людей наварюється…



Масштаби контрабанди у зоні АТО катастрофічні, завербовано повно людей. Масштаб заробітку – божевільний. І я не здивований, що через неї повбивали стількох. Було очікувано і те, що Ендрю вбили…



На мою думку, і Ендрю, і Тайфун (капітан Володимир Киян, який 3 вересня поїхав перевіряти місце розстрілу мобільної групи, –ред.) загинули через Вітра, екс-комбрига 92 ОМБр. Мені вдалося доволі багато з різних боків покопати про цього Вітра… Зараз він керує навчальним центром «Десна». Його туди запхали, видно, щоб пересидів, поки пройде розслідування та суди, поки все «вирішиться» та забудеться…», – розповів Євген Карась.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній лейтенант батальйону МВС «Гарпун»звинуватив керівника навчального центру «Десна» у смерті бійця з Ковеляна псевдо «Тайфун», який загинув у вересні 2015 року у зоні АТО.Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, - інформує Район. Ковель «Свого часу ти познайомив мене із, Ендрю – керівником зведеної мобільної групи із протидії контрабанді в зоні АТО, який загинув за дуже неоднозначних обставин у вересні 2015 року (автомобіль мобільної групи підірвався на міні на підконтрольній Україні території, після чого у нього кинули дві гранати та почали обстрілювати автівку зі стрілецької зброї. Мобільна група тримала оборону до прибуття підкріплення, під час бою загинули Андрій Галущенко та старший лейтенант податкової міліції, шестеро бійців було поранено. Напад на групу Ендрю був вже не першим, нерідко у загибелі Ендрю звинувачують тодішнього комбрига 92 ОМБріз позивним Вітер. Про погрози з боку комбрига за декілька днів до своєї смерті говорив і сам Ендрю, - ред.). Наскільки я розумію, ви працювали разом?» – задала питання одна із журналісток.«З Ендрю я попрацювати не встиг. Може, і на щастя для мене – якби співпрацювали, зажмурили б нас усіх. Але про співпрацю ми встигли домовитися.Тоді ми поставили неочікуваний блокпост біля Станиці Луганської – ми часто ставили такі «засідки» там, де постійний блокпостів немає, але проїжджає великий потік машин. І саме там на нас вилетіла команда Ендрю. «Ого! Тут хтось когось перевіряє! Неочікувана перевірка у неочікуваному місці! Ого!», – раділи вони.І тоді ми з ним вирішили почати співпрацю по боротьбі з контрабандою. Але не встигли, бо «Гарпуну» тоді якраз дали окреме завдання по контрабанді, по залізниці у Станиці Луганській. Я тоді був шокований, бо зрозумів, що за контрабанду(а це були не наркотики, не золото – якісь побутові речі) тільки люди, які це прикривають, отримують божевільні гроші. Тисячі доларів! А по-любому ж гроші отримує і хтось нагорі, і СБУ. Стільки людей наварюється…Масштаби контрабанди у зоні АТО катастрофічні, завербовано повно людей. Масштаб заробітку – божевільний. І я не здивований, що через неї повбивали стількох. Було очікувано і те, що Ендрю вбили…На мою думку, і Ендрю, і Тайфун (капітан Володимир Киян, який 3 вересня поїхав перевіряти місце розстрілу мобільної групи, –ред.) загинули через Вітра, екс-комбрига 92 ОМБр. Мені вдалося доволі багато з різних боків покопати про цього Вітра… Зараз він керує навчальним центром «Десна». Його туди запхали, видно, щоб пересидів, поки пройде розслідування та суди, поки все «вирішиться» та забудеться…», – розповів Євген Карась.

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