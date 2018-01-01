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Курс валют у Луцьку на 29 березня

Курс валют у Луцьку на 29 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,204, а продаж - 26,499.

Євро при купівлі становить - 32,294, при продажу - 32,942.

Курс російського рубля: купівля - 0,404, продаж - 0,469.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,397, продаж - 7,877.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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