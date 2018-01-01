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У лікарні на Волині пацієнти сплять на лавках посеред палати. ФОТО

У лікарні на Волині пацієнти сплять на лавках посеред палати. ФОТО
У стаціонарі неврологічного відділення Нововолинської ЦМЛ пацієнту запропонували імпровізоване ліжко із двох лавок, які стояли в коридорі, та матрацу.

28 березня про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Ірина Батик, – пише БУГ.

«Ось так оригінально в місті Нововолинськ у неврологічному відділенні кладуть на стаціонар пацієнтів!» – обурюється дівчина.

Журналістам вона розповіла, що батька поклали у лікарню, бо запевнили, що дуже потрібно лікувати, оскільки досить погані аналізи. «Наважився лягти у нашу лікарню у неврологічне відділення, але ніхто не попереджав, що йому доведеться спати на імпровізованому ліжку з двох лавок, які до цього стояли у коридорі. Це просто жах. Не знаю , як в інших містах, але спати на лавочках – це дико», – каже дівчина.

В палаті загалом чотири ліжка, а разом із цим – п’ять. Ірина також додає, що батьку пообіцяли, що одного хлопця переведуть на денний стаціонар і його переселять. У коментарях люди зазначають, що також потрапляли в схожі ситуації. «А ще так роблять у кардіології. Самій доводилось спати на такому імпровізованому ліжку», – пише Світлана Смолярчук.
У лікарні на Волині пацієнти сплять на лавках посеред палати. ФОТО

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Теги: медицина, здоров'я
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Коментарі 3
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РЕФОООРМА!!!
Відповісти
А краще дома помирати без меддопомоги? Хоч і на імпровізованому ліжку, але лікарі до останнього намагаються щось зробити, бо їм допомоги чи вирішення такої проблеми чекати немає звідки.
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Хай обласна лікарня поділиться ліжками, які після візиту пані Супрун масово вивозили з палат і виписували тяжко хворих згідно реформи.
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