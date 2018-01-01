У лікарні на Волині пацієнти сплять на лавках посеред палати. ФОТО
Сьогодні, 09:13
У стаціонарі неврологічного відділення Нововолинської ЦМЛ пацієнту запропонували імпровізоване ліжко із двох лавок, які стояли в коридорі, та матрацу.
28 березня про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Ірина Батик, – пише БУГ.
«Ось так оригінально в місті Нововолинськ у неврологічному відділенні кладуть на стаціонар пацієнтів!» – обурюється дівчина.
Журналістам вона розповіла, що батька поклали у лікарню, бо запевнили, що дуже потрібно лікувати, оскільки досить погані аналізи. «Наважився лягти у нашу лікарню у неврологічне відділення, але ніхто не попереджав, що йому доведеться спати на імпровізованому ліжку з двох лавок, які до цього стояли у коридорі. Це просто жах. Не знаю , як в інших містах, але спати на лавочках – це дико», – каже дівчина.
В палаті загалом чотири ліжка, а разом із цим – п’ять. Ірина також додає, що батьку пообіцяли, що одного хлопця переведуть на денний стаціонар і його переселять. У коментарях люди зазначають, що також потрапляли в схожі ситуації. «А ще так роблять у кардіології. Самій доводилось спати на такому імпровізованому ліжку», – пише Світлана Смолярчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
28 березня про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Ірина Батик, – пише БУГ.
«Ось так оригінально в місті Нововолинськ у неврологічному відділенні кладуть на стаціонар пацієнтів!» – обурюється дівчина.
Журналістам вона розповіла, що батька поклали у лікарню, бо запевнили, що дуже потрібно лікувати, оскільки досить погані аналізи. «Наважився лягти у нашу лікарню у неврологічне відділення, але ніхто не попереджав, що йому доведеться спати на імпровізованому ліжку з двох лавок, які до цього стояли у коридорі. Це просто жах. Не знаю , як в інших містах, але спати на лавочках – це дико», – каже дівчина.
В палаті загалом чотири ліжка, а разом із цим – п’ять. Ірина також додає, що батьку пообіцяли, що одного хлопця переведуть на денний стаціонар і його переселять. У коментарях люди зазначають, що також потрапляли в схожі ситуації. «А ще так роблять у кардіології. Самій доводилось спати на такому імпровізованому ліжку», – пише Світлана Смолярчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
РЕФОООРМА!!!
А краще дома помирати без меддопомоги? Хоч і на імпровізованому ліжку, але лікарі до останнього намагаються щось зробити, бо їм допомоги чи вирішення такої проблеми чекати немає звідки.
Хай обласна лікарня поділиться ліжками, які після візиту пані Супрун масово вивозили з палат і виписували тяжко хворих згідно реформи.
Останні новини
В Україні змінять правила паркування
Сьогодні, 09:36
З квітня 34 нововолинці підуть служити до війська
Сьогодні, 09:36
У лікарні на Волині пацієнти сплять на лавках посеред палати. ФОТО
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 29 березня
Сьогодні, 09:00
Бунт у в’язниці: в пожежі загинуло 68 людей. ФОТО
Сьогодні, 08:48
Медіа