У лікарні на Волині пацієнти сплять на лавках посеред палати. ФОТО





28 березня про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Ірина Батик, – пише



«Ось так оригінально в місті Нововолинськ у неврологічному відділенні кладуть на стаціонар пацієнтів!» – обурюється дівчина.



Журналістам вона розповіла, що батька поклали у лікарню, бо запевнили, що дуже потрібно лікувати, оскільки досить погані аналізи. «Наважився лягти у нашу лікарню у неврологічне відділення, але ніхто не попереджав, що йому доведеться спати на імпровізованому ліжку з двох лавок, які до цього стояли у коридорі. Це просто жах. Не знаю , як в інших містах, але спати на лавочках – це дико», – каже дівчина.



В палаті загалом чотири ліжка, а разом із цим – п’ять. Ірина також додає, що батьку пообіцяли, що одного хлопця переведуть на денний стаціонар і його переселять. У коментарях люди зазначають, що також потрапляли в схожі ситуації. «А ще так роблять у кардіології. Самій доводилось спати на такому імпровізованому ліжку», – пише Світлана Смолярчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У стаціонарі неврологічного відділення Нововолинської ЦМЛ пацієнту запропонували імпровізоване ліжко із двох лавок, які стояли в коридорі, та матрацу.28 березня про це на своїй сторінці в Facebook повідомила, – пише БУГ «Ось так оригінально в місті Нововолинськ у неврологічному відділенні кладуть на стаціонар пацієнтів!» – обурюється дівчина.Журналістам вона розповіла, що батька поклали у лікарню, бо запевнили, що дуже потрібно лікувати, оскільки досить погані аналізи. «Наважився лягти у нашу лікарню у неврологічне відділення, але ніхто не попереджав, що йому доведеться спати на імпровізованому ліжку з двох лавок, які до цього стояли у коридорі. Це просто жах. Не знаю , як в інших містах, але спати на лавочках – це дико», – каже дівчина.В палаті загалом чотири ліжка, а разом із цим – п’ять. Ірина також додає, що батьку пообіцяли, що одного хлопця переведуть на денний стаціонар і його переселять. У коментарях люди зазначають, що також потрапляли в схожі ситуації. «А ще так роблять у кардіології. Самій доводилось спати на такому імпровізованому ліжку», – пише

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію