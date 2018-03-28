З квітня 34 нововолинці підуть служити до війська
Сьогодні, 09:36
У квітні стартує весняний призов громадян України на строкову військову службу.
Військовий комісар Нововолинського ОРВК Олександр Плужник зазначив, що навесні до Збройних Сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби планують призвати 34-х нововолинців, - повідомляє «Нововолинськ.com.ua».
Нині проводять підготовчі заходи: оповіщення, медичні комісії. Окрім того, триває і розшук тих, хто ухиляється від проходження військової служби, а це близько 800 чоловік.
Зі всієї області весною 2018 року мають призвати 425 волинян, з яких: 277 чоловік до Збройних Сил України, 100 чоловік – до Національної гвардії України, 28 – Державна прикордонна служба та 20 чоловік Державна спеціальна служба транспорту, – повідомляє прес-служба облдержадміністрації.
«Відправлення команд зі збірного пункту розпочинається 11 квітня і завершується 24 травня. Результати роботи військово-лікарської комісії Волинського ОВК свідчать, що є привід для хвилювання. Адже за два тижні роботи на збірній для медично-військового огляду подано 197 призовників. З їх числа придатними для військової служби визнано 161, рекомендовано направити на додаткове обстеження 28 призовників, визнано непридатними для військової служби 8 чоловік. Тобто на даний момент до війська можемо відправити лише 161 особу, що становить 38 % від запланованого. Жодного призовника не направлено із Шацького і Старовижівського районів», – повідомив військовий комісар обласного військкомату Роман Кулик.
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Військовий комісар Нововолинського ОРВК Олександр Плужник зазначив, що навесні до Збройних Сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби планують призвати 34-х нововолинців, - повідомляє «Нововолинськ.com.ua».
Нині проводять підготовчі заходи: оповіщення, медичні комісії. Окрім того, триває і розшук тих, хто ухиляється від проходження військової служби, а це близько 800 чоловік.
Зі всієї області весною 2018 року мають призвати 425 волинян, з яких: 277 чоловік до Збройних Сил України, 100 чоловік – до Національної гвардії України, 28 – Державна прикордонна служба та 20 чоловік Державна спеціальна служба транспорту, – повідомляє прес-служба облдержадміністрації.
«Відправлення команд зі збірного пункту розпочинається 11 квітня і завершується 24 травня. Результати роботи військово-лікарської комісії Волинського ОВК свідчать, що є привід для хвилювання. Адже за два тижні роботи на збірній для медично-військового огляду подано 197 призовників. З їх числа придатними для військової служби визнано 161, рекомендовано направити на додаткове обстеження 28 призовників, визнано непридатними для військової служби 8 чоловік. Тобто на даний момент до війська можемо відправити лише 161 особу, що становить 38 % від запланованого. Жодного призовника не направлено із Шацького і Старовижівського районів», – повідомив військовий комісар обласного військкомату Роман Кулик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну все... Можу спати спокiйно....
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