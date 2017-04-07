В Україні змінять правила паркування





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«Закон передбачає створення законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото-, відеофіксації правопорушень», – сказано в прес-службі президента.



Крім того, в Україні притягатимуть до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки.



«Передбачено поширення механізму притягнення до адміністративної відповідальності особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, за окремі порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, за випадки порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зокрема, несплату вартості послуг з паркування або паркування на місцях для інвалідів особами», – сказано в повідомленні.



Також потрібно обов'язково залишати копії постанови або повідомлення про притягнення до адмінвідповідальності за порушення, зафіксовані в режимі фото- відеозапису, на лобовому склі транспортного засобу.



«Повноваження розгляду справ про адміністративні правопорушення та здійснення тимчасового затримання транспортного засобу, згідно документу, мають інспектори з паркування. Крім того, удосконалено розміри штрафних санкцій за порушення правил паркування, а також передбачено надання 50% знижки в оплаті штрафів за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, у разі сплати штрафу протягом 10 банківських днів тощо», – пояснили в АП.



Встановлюватимуться всі випадки значної перешкоди дорожньому руху або створення загрози безпеці. Зокрема, якщо авто поставлено на проїжджій частині в два або більше рядів або в заборонених місцях зупинки, або стоянки на виділеній смузі руху громадського маршрутного транспорту, або велодоріжці.



Після тимчасового затримання авто потрібно негайно повідомляти Нацполіцію із зазначенням часу і місця, куди евакуйовано транспортний засіб. Дану інформацію розміщувати на офіційному сайті виконавчого органу місцевої ради, а також інформувати про евакуацію авто на мобільні телефони власників.



«Повернення затриманого транспортного засобу відбуватиметься невідкладно після сплати штрафу та вартості послуги із його транспортування та зберігання. Для зручності оплати за паркування та ефективного контролю за її здійсненням створюється законодавча можливість запровадження за рішеннями органів місцевого самоврядування на території відповідних населених пунктів автоматизованої системи контролю оплати паркування. Закон набирає чинності через 180 днів з дня його опублікування», – резюмували в прес-службі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів».Про це повідомляє Обозреватель «Закон передбачає створення законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото-, відеофіксації правопорушень», – сказано в прес-службі президента.Крім того, в Україні притягатимуть до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки.«Передбачено поширення механізму притягнення до адміністративної відповідальності особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, за окремі порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, за випадки порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зокрема, несплату вартості послуг з паркування або паркування на місцях для інвалідів особами», – сказано в повідомленні.Також потрібно обов'язково залишати копії постанови або повідомлення про притягнення до адмінвідповідальності за порушення, зафіксовані в режимі фото- відеозапису, на лобовому склі транспортного засобу.«Повноваження розгляду справ про адміністративні правопорушення та здійснення тимчасового затримання транспортного засобу, згідно документу, мають інспектори з паркування. Крім того, удосконалено розміри штрафних санкцій за порушення правил паркування, а також передбачено надання 50% знижки в оплаті штрафів за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, у разі сплати штрафу протягом 10 банківських днів тощо», – пояснили в АП.Встановлюватимуться всі випадки значної перешкоди дорожньому руху або створення загрози безпеці. Зокрема, якщо авто поставлено на проїжджій частині в два або більше рядів або в заборонених місцях зупинки, або стоянки на виділеній смузі руху громадського маршрутного транспорту, або велодоріжці.Після тимчасового затримання авто потрібно негайно повідомляти Нацполіцію із зазначенням часу і місця, куди евакуйовано транспортний засіб. Дану інформацію розміщувати на офіційному сайті виконавчого органу місцевої ради, а також інформувати про евакуацію авто на мобільні телефони власників.«Повернення затриманого транспортного засобу відбуватиметься невідкладно після сплати штрафу та вартості послуги із його транспортування та зберігання. Для зручності оплати за паркування та ефективного контролю за її здійсненням створюється законодавча можливість запровадження за рішеннями органів місцевого самоврядування на території відповідних населених пунктів автоматизованої системи контролю оплати паркування. Закон набирає чинності через 180 днів з дня його опублікування», – резюмували в прес-службі.

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