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На Львівщині трагічно загинув 10-річний хлопчик

На Львівщині трагічно загинув 10-річний хлопчик
На Львівщині трагічно загинув десятирічний хлопчик. На школяра обвалилася земля під час того, як він з друзями копав криївку.

Інцидент трапився, 28 березня, в одному з сіл Радехівському районі, - ГУНП у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, неподалік одного з домогосподарств діти копали криївку для гри. Під час цього пласт грунту впав і засипав одного з них. Зрозумівши, що самі вони витягнути товариша не зможуть, діти покликали на допомогу дорослих. Проте, коли хлопчика відкопали, він вже не подавав ознак життя.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: смерть, хлопчик
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