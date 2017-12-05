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Волинського поліцейського зловили на хабарі

Волинського поліцейського зловили на хабарі
Працівника поліції на Волині викрито на одержанні 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Зазначається, що правоохоронці викрили дільничного офіцера поліції Головного управління Національної поліції в області, який вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень від фінансового директора одного із господарських товариств Волині за припинення перевірки підприємства, яку проводив правоохоронець, - інформує прес-служба прокуратури області.

Працівника поліції затримано, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Триває досудове розслідування.





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Теги: хабар, поліція
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