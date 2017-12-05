Волинського поліцейського зловили на хабарі





Зазначається, що правоохоронці викрили дільничного офіцера поліції Головного управління Національної поліції в області, який вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень від фінансового директора одного із господарських товариств Волині за припинення перевірки підприємства, яку проводив правоохоронець, - інформує прес-служба прокуратури області.



Працівника поліції затримано, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.



Триває досудове розслідування.











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