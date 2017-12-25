Забіг на шпильках: відкрилась реєстрація на участь у заході





Вже зараз можна зареєструватися на подію онлайн, - повідомляє прес-служба закладу.



Торгово-розважальний центр «ПортCity» разом з спортивним клубом «Лучеськ» та Благодійним фондом «СТОПРАК» організовують масштабну подію. Так, 29 квітня відбудеться забіг на шпильках.



Зареєструватися на подію можна за посиланням:



Реєстраційний внесок – 50 гривень. Кожен учасник отримує брендову футболку та номер для забігу. Змагання відбудуться на дистанціях 500 та 100 метрів, окремо буде сформована чоловіча команда. Висота підборів має бути від 8 сантиметрів, сезонність – не важлива, тобто учасники самі мають змогу обрати: бігти у босоніжках, туфлях, чи чоботах.



Усі зібрані кошти підуть на допомогу жінкам, що мають онкологічне захворювання молочних залоз.



Призовий фонд становить 27 тисяч гривень. Окрім того, учасники можуть отримати цінні подарунки від партнерів за найяскравіший образ, стильний костюм та у інших номінаціях.

Окрім того, під час заходу можна буде пройти безкоштовне обстеження у провідних лікарів та отримати консультацію й поради, як виявляти рак на ранніх стадіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівно за місяць, 29 квітня, у торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудеться благодійний забіг на шпильках, який пройде під гаслом «Проти раку грудей».Вже зараз можна зареєструватися на подію онлайн, - повідомляє прес-служба закладу.Торгово-розважальний центр «ПортCity» разом з спортивним клубом «Лучеськ» та Благодійним фондом «СТОПРАК» організовують масштабну подію. Так, 29 квітня відбудеться забіг на шпильках.Зареєструватися на подію можна за посиланням: https://athletic-events.com/events/486 Реєстраційний внесок – 50 гривень. Кожен учасник отримує брендову футболку та номер для забігу. Змагання відбудуться на дистанціях 500 та 100 метрів, окремо буде сформована чоловіча команда. Висота підборів має бути від 8 сантиметрів, сезонність – не важлива, тобто учасники самі мають змогу обрати: бігти у босоніжках, туфлях, чи чоботах.Усі зібрані кошти підуть на допомогу жінкам, що мають онкологічне захворювання молочних залоз.Призовий фонд становить 27 тисяч гривень. Окрім того, учасники можуть отримати цінні подарунки від партнерів за найяскравіший образ, стильний костюм та у інших номінаціях.Окрім того, під час заходу можна буде пройти безкоштовне обстеження у провідних лікарів та отримати консультацію й поради, як виявляти рак на ранніх стадіях.

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