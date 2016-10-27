Луцькраду закликають не купувати тролейбуси в Швейцарії
Сьогодні, 10:48
Лучани просять місцеву владу виділити кошти на закупівлю тролейбусів у луцького автозаводу.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Відповідну петицію зареєстрував Анатолій Котлюк 27 березня.
Нагадаємо, за кошти міського бюджету обсягом 10 мільйонів гривень планують купити 10 тролейбусів, які списала "Суспільна транспортна компанія міста Б’єль" в Швейцарії.
"Як відомо, влада вирішила купити тролейбуси у Швейцарії. Але "під носом" у неї роблять тролейбуси на нашому автозаводі. І сьогодні їх купує Кременчук.
"Зрозуміло, що вартість б/ушного тролейбуса суттєво відрізняється від нового, але:
1) новий тролейбус буде довше працювати, ніж старий. До того ж у разі потреби ремонту оригінальні запчастини під рукою, тобто на заводі;
2) це інвестування коштів в економіку Луцька. Частина грошей за тролейбуси піде на заробітні плати працівникам, більшість з яких живе в Луцьку, і витратять ці кошти в Луцьку. До того ж завод платить податки (на жаль, не знаю їхніх обсягів) і таким чином гроші теж повернуться в казну міста", - пише автор ініціативи.
Підтримати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1079
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Відповідну петицію зареєстрував Анатолій Котлюк 27 березня.
Нагадаємо, за кошти міського бюджету обсягом 10 мільйонів гривень планують купити 10 тролейбусів, які списала "Суспільна транспортна компанія міста Б’єль" в Швейцарії.
"Як відомо, влада вирішила купити тролейбуси у Швейцарії. Але "під носом" у неї роблять тролейбуси на нашому автозаводі. І сьогодні їх купує Кременчук.
"Зрозуміло, що вартість б/ушного тролейбуса суттєво відрізняється від нового, але:
1) новий тролейбус буде довше працювати, ніж старий. До того ж у разі потреби ремонту оригінальні запчастини під рукою, тобто на заводі;
2) це інвестування коштів в економіку Луцька. Частина грошей за тролейбуси піде на заробітні плати працівникам, більшість з яких живе в Луцьку, і витратять ці кошти в Луцьку. До того ж завод платить податки (на жаль, не знаю їхніх обсягів) і таким чином гроші теж повернуться в казну міста", - пише автор ініціативи.
Підтримати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1079
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
НІКОЛИ автобуса Луцького автозаводу НАВІТЬ НОВИЙ НЕ БУДЕ працювати так, як старий швейцарський! заїдьте на "кладовище" своїх 5-річних богданів подивіться!!!
Ще бы писали хто саме з лучан, щоб піти під двері насрати. Всі ми прекрасно знаємо наскільки якісну продукцію випускає Богдан моторс.
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