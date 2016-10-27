Луцькраду закликають не купувати тролейбуси в Швейцарії





Про це йдеться в петиції, опублікованій на



Відповідну петицію зареєстрував Анатолій Котлюк 27 березня.



Нагадаємо, за кошти міського бюджету обсягом 10 мільйонів гривень



"Як відомо, влада вирішила купити тролейбуси у Швейцарії. Але "під носом" у неї роблять тролейбуси на нашому автозаводі. І сьогодні їх купує Кременчук.



"Зрозуміло, що вартість б/ушного тролейбуса суттєво відрізняється від нового, але:



1) новий тролейбус буде довше працювати, ніж старий. До того ж у разі потреби ремонту оригінальні запчастини під рукою, тобто на заводі;



2) це інвестування коштів в економіку Луцька. Частина грошей за тролейбуси піде на заробітні плати працівникам, більшість з яких живе в Луцьку, і витратять ці кошти в Луцьку. До того ж завод платить податки (на жаль, не знаю їхніх обсягів) і таким чином гроші теж повернуться в казну міста", - пише автор ініціативи.



Підтримати петицію можна за посиланням

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани просять місцеву владу виділити кошти на закупівлю тролейбусів у луцького автозаводу.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.Відповідну петицію зареєстрував27 березня.Нагадаємо, за кошти міського бюджету обсягом 10 мільйонів гривень планують купити 10 тролейбусів , які списала "Суспільна транспортна компанія міста Б’єль" в Швейцарії."Як відомо, влада вирішила купити тролейбуси у Швейцарії. Але "під носом" у неї роблять тролейбуси на нашому автозаводі. І сьогодні їх купує Кременчук."Зрозуміло, що вартість б/ушного тролейбуса суттєво відрізняється від нового, але:1) новий тролейбус буде довше працювати, ніж старий. До того ж у разі потреби ремонту оригінальні запчастини під рукою, тобто на заводі;2) це інвестування коштів в економіку Луцька. Частина грошей за тролейбуси піде на заробітні плати працівникам, більшість з яких живе в Луцьку, і витратять ці кошти в Луцьку. До того ж завод платить податки (на жаль, не знаю їхніх обсягів) і таким чином гроші теж повернуться в казну міста", - пише автор ініціативи.Підтримати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1079

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