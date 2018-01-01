Опублікували нове відео проекту «Волинь Велика»

Андрій Михайлов виклав у інтернет черговий відеоролик.



Десята розповідь про селище Клевань.



"У відео не лише "бродилка" замком, але й про костел і відомий "тунель кохання" в лісі поблизу, де досить часто можна зустріти туристів з Японії і Кореї", - йдеться в коментарі до відео.



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