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Опублікували нове відео проекту «Волинь Велика»

Опублікували нове відео проекту «Волинь Велика»
Автор проекту "Волинь Велика" Андрій Михайлов виклав у інтернет черговий відеоролик.

Десята розповідь про селище Клевань.

"У відео не лише "бродилка" замком, але й про костел і відомий "тунель кохання" в лісі поблизу, де досить часто можна зустріти туристів з Японії і Кореї", - йдеться в коментарі до відео.

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Теги: історія, Волинь Велика, Андрій Михайлов
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