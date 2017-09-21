У Києві поліція виявила у гаражі нарколабораторію, грядки конопель та зброю

Наркотичні рослини киянин вирощував на горищі гаражу, а у підвалі займався виготовленням наркотиків. Під час обшуку у нього виявили зброю і боєприпаси.Про це поідомляє прес-слжуба Головного управління Національної поліції України.У ході реалізації оперативної інформації слідчі Подільського управління поліції спільно із працівниками Служби безпеки України на початку березня затримали 41-річного чоловіка та провели санкціонований обшук у приміщенні, де виготовлялися наркотики та зберігалася зброя.Як повідомив начальник Подільського управління поліції, лабораторію з вирощування рослин, що містять наркотичний екстракт, та виготовлення наркотиків обладнали у гаражі. Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили кілограм метадону, 500 грамів амфетаміну, обладнання та інгредієнти для виготовлення наркотиків, електронні ваги, 442 саджанці та 75 кущів, схожих на рослину «коки», а також предмети, схожі на автомати, підствольні гвинтівки, пістолети, гранати та набої.«У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 41-річного уродженця Київщини затримали. Йому оголосили повідомлення про підозру та обрали міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт», - розповів правоохоронець.Кримінальні провадження розслідуються за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням), ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.«Зараз встановлюємо місцезнаходження інших співучасників. Призначені необхідні експертизи, після отримання висновків яких можлива додаткова правова кваліфікація», - додав Владислав Іщенко.