У Луцьку затримали злодія, який крав гаманці у маршрутках. ФОТО

Правоохоронці затримали 35-річного львів’янина, який скоював крадіжки у громадському транспорті Луцька.Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у вчиненні 8 крадіжок, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Правопорушник вчиняв злочини під час проїзду у громадському транспорті міста. Він викрадав із сумок та кишень пасажирів гаманці і мобільні телефони. Уже відомо, що правопорушник скоїв щонайменше 8 таких крадіжок. Сума завданих потерпілим матеріальних збитків становить понад 30 тис. грн.За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.«Правоохоронці звертаються до громадян, якщо ви стали жертвою підозрюваного у крадіжках львів’янина та впізнали зловмисника, невідкладно звертайтеся до Луцького відділу поліції або ж за номерами телефонів: (067) 888-55-17 чи 102», – йдеться в повідомленні.