У Луцьку затримали злодія, який крав гаманці у маршрутках. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Правоохоронці затримали 35-річного львів’янина, який скоював крадіжки у громадському транспорті Луцька.
Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у вчиненні 8 крадіжок, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Правопорушник вчиняв злочини під час проїзду у громадському транспорті міста. Він викрадав із сумок та кишень пасажирів гаманці і мобільні телефони. Уже відомо, що правопорушник скоїв щонайменше 8 таких крадіжок. Сума завданих потерпілим матеріальних збитків становить понад 30 тис. грн.
За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.
«Правоохоронці звертаються до громадян, якщо ви стали жертвою підозрюваного у крадіжках львів’янина та впізнали зловмисника, невідкладно звертайтеся до Луцького відділу поліції або ж за номерами телефонів: (067) 888-55-17 чи 102», – йдеться в повідомленні.
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Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у вчиненні 8 крадіжок, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Правопорушник вчиняв злочини під час проїзду у громадському транспорті міста. Він викрадав із сумок та кишень пасажирів гаманці і мобільні телефони. Уже відомо, що правопорушник скоїв щонайменше 8 таких крадіжок. Сума завданих потерпілим матеріальних збитків становить понад 30 тис. грн.
За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.
«Правоохоронці звертаються до громадян, якщо ви стали жертвою підозрюваного у крадіжках львів’янина та впізнали зловмисника, невідкладно звертайтеся до Луцького відділу поліції або ж за номерами телефонів: (067) 888-55-17 чи 102», – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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