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Обшукали: у помешканні лучанина виявили наркотики

Обшукали: у помешканні лучанина виявили наркотики
У Луцьку під час обшуку у помешканні 24-річного місцевого жителя поліцейські виявили та вилучили наркотики.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 Кримінального кодексу України, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Зокрема чоловік зберігав удома 12 поліетиленових пакетів із канабісом, вагою близько 10 грамів, 1 паперовий згорток із невідомою речовиною та 1 згорток фольги із порошком амфетаміну, вагою близько 0,1 г.

Крім того, цього ж дня у гаражі 25-річного жителя селища Благодатне вилучили понад 300 грамів марихуани. Також у Луцьку патрульні поліцейські на проспекті Грушевського виявили у 19-річного місцевого жителя порошок схожий на амфетамін, вагою 1 г. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції, виявлену речовину вилучили.

Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

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Теги: наркотики
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