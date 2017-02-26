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На Волині зловили водія з «липовими» документами

На Волині зловили водія з «липовими» документами
Волинські поліцейські затримали автомобіль із сумнівними документами.

Так, учора 28 березня, на вулиці Відродження у Ковелі патрульні під час огляду автомобіля Audi А6 виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом легковика перебував 20-річний житель Любомльського району. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, що 27 березня, у Луцьку співробітники управління патрульної поліції виявили у лучанина посвідчення водія із ознаками підробки.




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Теги: поліція, авто, підробка, документи
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