На Донеччині горів дитсадок: є постраждалі
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У місті Часів Яр (Бахмутський район Донецької області) вчора, 28 березня, горів дитсадок.
Про це в четвер, 29 березня, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Донецькій області.
На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа сталася в одній з кімнат на 2-му поверсі. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було евакуйовано 93 дитини та 32 чоловік персоналу закладу.
Внаслідок цього постраждала співробітниця дитсадка 1961 р.н., яка стрибнула з другого поверху. Вона отримала перелом кісток тазу.
Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки наразі встановлюються відповідними фахівцями.
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Про це в четвер, 29 березня, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Донецькій області.
На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа сталася в одній з кімнат на 2-му поверсі. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було евакуйовано 93 дитини та 32 чоловік персоналу закладу.
Внаслідок цього постраждала співробітниця дитсадка 1961 р.н., яка стрибнула з другого поверху. Вона отримала перелом кісток тазу.
Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки наразі встановлюються відповідними фахівцями.
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