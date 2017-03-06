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На Донеччині горів дитсадок: є постраждалі

На Донеччині горів дитсадок: є постраждалі
У місті Часів Яр (Бахмутський район Донецької області) вчора, 28 березня, горів дитсадок.

Про це в четвер, 29 березня, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Донецькій області.

На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа сталася в одній з кімнат на 2-му поверсі. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було евакуйовано 93 дитини та 32 чоловік персоналу закладу.

Внаслідок цього постраждала співробітниця дитсадка 1961 р.н., яка стрибнула з другого поверху. Вона отримала перелом кісток тазу.

Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки наразі встановлюються відповідними фахівцями.

На Донеччині горів дитсадок: є постраждалі
На Донеччині горів дитсадок: є постраждалі

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Теги: пожежа, дитсадок
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