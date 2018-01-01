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На Волині авто застрягло в болоті. ФОТО

На Волині авто застрягло в болоті. ФОТО
Поблизу села Малі Голоби Камінь-Каширського району в болоті застряг автомобіль.

Про це повідомляють у Камінь-Каширському відділі поліції.

Так, авто загрузло, коли водій намагався об’їхати погану ділянку дороги. Допомогу в НП водію надали місцеві правоохоронці, а також перехожі.

«Керманич подякував поліцейським та небайдужим перехожим, після чого продовжив свій рух», – йдеться в тексті.

На Волині авто застрягло в болоті. ФОТО
На Волині авто застрягло в болоті. ФОТО
На Волині авто застрягло в болоті. ФОТО
На Волині авто застрягло в болоті. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, НП
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