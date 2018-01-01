На Волині авто застрягло в болоті. ФОТО
Сьогодні, 12:34
Поблизу села Малі Голоби Камінь-Каширського району в болоті застряг автомобіль.
Про це повідомляють у Камінь-Каширському відділі поліції.
Так, авто загрузло, коли водій намагався об’їхати погану ділянку дороги. Допомогу в НП водію надали місцеві правоохоронці, а також перехожі.
«Керманич подякував поліцейським та небайдужим перехожим, після чого продовжив свій рух», – йдеться в тексті.
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Про це повідомляють у Камінь-Каширському відділі поліції.
Так, авто загрузло, коли водій намагався об’їхати погану ділянку дороги. Допомогу в НП водію надали місцеві правоохоронці, а також перехожі.
«Керманич подякував поліцейським та небайдужим перехожим, після чого продовжив свій рух», – йдеться в тексті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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