На Волині авто застрягло в болоті. ФОТО





Про це повідомляють у Камінь-Каширському відділі поліції.



Так, авто загрузло, коли водій намагався об’їхати погану ділянку дороги. Допомогу в НП водію надали місцеві правоохоронці, а також перехожі.



«Керманич подякував поліцейським та небайдужим перехожим, після чого продовжив свій рух», – йдеться в тексті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Малі Голоби Камінь-Каширського району в болоті застряг автомобіль.Про це повідомляють у Камінь-Каширському відділі поліції.Так, авто загрузло, коли водій намагався об’їхати погану ділянку дороги. Допомогу в НП водію надали місцеві правоохоронці, а також перехожі.«Керманич подякував поліцейським та небайдужим перехожим, після чого продовжив свій рух», – йдеться в тексті.

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