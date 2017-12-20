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На Одещині зійшов з рейок потяг із зерном

На Одещині зійшов з рейок потяг із зерном
В Одеській області на Іллічівському зерновому терміналі зійшли з рейок завантажені зерном рушні вагони.

Про це пише «Кореспондент» з посиланням на слова директора з економіки і фінансів Укрзалізниці Андрій Рязанцев у четвер, 29 березня.

На приватній під'їзній колії до зернового термінала приватна структура сформувала вантажний поїзд і за допомогою маневрового локомотива намагалася перемістити вантаж до місця призначення.

«Вчора на Іллічівському зерновому терміналі сталася дуже серйозна і водночас знакова аварія. Жертв цього разу немає, на щастя», - написав Андрій Рязанцев у Facebook і опублікував фото з місця аварії.

За інформацією Рязанцева, на приватній під'їзній колії до термінала якась приватна структура сформувала вантажний поїзд і за допомогою маневрового локомотива намагалася перемістити вантаж до місця призначення.

«Наслідки нагадують кадри сюрреалістичних фільмів. На тлі систематичних розмов про допуск приватної тяги до інфраструктури залізниці падіння з кількаметрової висоти локомотива разом з навантаженими зерном вагонами свідчить явно не на користь нововведення», - зазначив він.


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Теги: Одеса, зерно, потяг
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