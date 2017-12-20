На Одещині зійшов з рейок потяг із зерном





Про це пише Андрій Рязанцев у четвер, 29 березня.



На приватній під'їзній колії до зернового термінала приватна структура сформувала вантажний поїзд і за допомогою маневрового локомотива намагалася перемістити вантаж до місця призначення.



«Вчора на Іллічівському зерновому терміналі сталася дуже серйозна і водночас знакова аварія. Жертв цього разу немає, на щастя», - написав Андрій Рязанцев у Facebook і опублікував фото з місця аварії.



За інформацією Рязанцева, на приватній під'їзній колії до термінала якась приватна структура сформувала вантажний поїзд і за допомогою маневрового локомотива намагалася перемістити вантаж до місця призначення.



«Наслідки нагадують кадри сюрреалістичних фільмів. На тлі систематичних розмов про допуск приватної тяги до інфраструктури залізниці падіння з кількаметрової висоти локомотива разом з навантаженими зерном вагонами свідчить явно не на користь нововведення», - зазначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області на Іллічівському зерновому терміналі зійшли з рейок завантажені зерном рушні вагони.Про це пише «Кореспондент» з посиланням на слова директора з економіки і фінансів Укрзалізниціу четвер, 29 березня.На приватній під'їзній колії до зернового термінала приватна структура сформувала вантажний поїзд і за допомогою маневрового локомотива намагалася перемістити вантаж до місця призначення.«Вчора на Іллічівському зерновому терміналі сталася дуже серйозна і водночас знакова аварія. Жертв цього разу немає, на щастя», - написав Андрій Рязанцев у Facebook і опублікував фото з місця аварії.За інформацією Рязанцева, на приватній під'їзній колії до термінала якась приватна структура сформувала вантажний поїзд і за допомогою маневрового локомотива намагалася перемістити вантаж до місця призначення.«Наслідки нагадують кадри сюрреалістичних фільмів. На тлі систематичних розмов про допуск приватної тяги до інфраструктури залізниці падіння з кількаметрової висоти локомотива разом з навантаженими зерном вагонами свідчить явно не на користь нововведення», - зазначив він.

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