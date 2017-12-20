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В ОТГ на Волині зросте вартість харчування в дитсадках

В ОТГ на Волині зросте вартість харчування в дитсадках
У дитсадках Любомльської ОТГ зросте плата за харчування.

Рішення про це депутати ухвалили на сесії, що відбулася у середу, 28-го березня. У дію воно вступить вже з 1-го квітня цього року, – пише Кордон.

Отож, тепер вартість харчування дітей у дошкільних закладах міста підвищено з 20 до 25 гривень на день. Тридцять відсотків цієї суми на себе бере бюджет, решта – за рахунок батьків. У грошовому еквіваленті це відповідно 7,50 і 17,50 грн.

Зросте цей показник і у сільських дитсадках: з 15 до 20 гривень за день перебування. Тут співвідношення дещо інше: 48 % (9,60 грн.) – за рахунок міської казни, 52% (10,40 грн.) – батьківська плата.

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Теги: гроші, харчування
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