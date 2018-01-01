Волинь – на межі затоплення. ВІДЕО
Сьогодні, 13:57
Десятки населених пунктів Волині, частина Луцька та села Рівненщини – під загрозою затоплення.
Дамба Хрінницького водосховища, яка відділяє всі ці території від великої води, може прорвати будь-якої миті. Особливо тепер, після березневих снігів. Ремонту дамба чекає вже 7 років, – йдеться в сюжеті Фактів ICTV.
Аби зменшити навантаження на греблю, тут відкривають шлюзи і випускають воду у річку Стир. Та старі металеві ворота часом піднімають чи не усім селом. На це має йти хвилин 15, та інколи і за півдня важко впоратися, кажуть місцеві.
Зведену за радянських часів греблю ще ніколи не ремонтували. За реконструкцію бралися ще 2011. Та за 7 років ніхто палець об палець так і не вдарив – зробили лише проект. Тоді ремонт коштував 2,5мільйони гривень. Та нині ця цифра у четверо більша, – зазначають у сюжеті.
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Дамба Хрінницького водосховища, яка відділяє всі ці території від великої води, може прорвати будь-якої миті. Особливо тепер, після березневих снігів. Ремонту дамба чекає вже 7 років, – йдеться в сюжеті Фактів ICTV.
Аби зменшити навантаження на греблю, тут відкривають шлюзи і випускають воду у річку Стир. Та старі металеві ворота часом піднімають чи не усім селом. На це має йти хвилин 15, та інколи і за півдня важко впоратися, кажуть місцеві.
Зведену за радянських часів греблю ще ніколи не ремонтували. За реконструкцію бралися ще 2011. Та за 7 років ніхто палець об палець так і не вдарив – зробили лише проект. Тоді ремонт коштував 2,5мільйони гривень. Та нині ця цифра у четверо більша, – зазначають у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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