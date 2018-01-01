Волинь – на межі затоплення. ВІДЕО





Дамба Хрінницького водосховища, яка відділяє всі ці території від великої води, може прорвати будь-якої миті. Особливо тепер, після березневих снігів. Ремонту дамба чекає вже 7 років, – йдеться в сюжеті



Аби зменшити навантаження на греблю, тут відкривають шлюзи і випускають воду у річку Стир. Та старі металеві ворота часом піднімають чи не усім селом. На це має йти хвилин 15, та інколи і за півдня важко впоратися, кажуть місцеві.



Зведену за радянських часів греблю ще ніколи не ремонтували. За реконструкцію бралися ще 2011. Та за 7 років ніхто палець об палець так і не вдарив – зробили лише проект. Тоді ремонт коштував 2,5мільйони гривень. Та нині ця цифра у четверо більша, – зазначають у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десятки населених пунктів Волині, частина Луцька та села Рівненщини – під загрозою затоплення.Дамба Хрінницького водосховища, яка відділяє всі ці території від великої води, може прорвати будь-якої миті. Особливо тепер, після березневих снігів. Ремонту дамба чекає вже 7 років, – йдеться в сюжеті Фактів ICTV Аби зменшити навантаження на греблю, тут відкривають шлюзи і випускають воду у річку Стир. Та старі металеві ворота часом піднімають чи не усім селом. На це має йти хвилин 15, та інколи і за півдня важко впоратися, кажуть місцеві.Зведену за радянських часів греблю ще ніколи не ремонтували. За реконструкцію бралися ще 2011. Та за 7 років ніхто палець об палець так і не вдарив – зробили лише проект. Тоді ремонт коштував 2,5мільйони гривень. Та нині ця цифра у четверо більша, – зазначають у сюжеті.

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