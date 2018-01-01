Невідомі пошкодили болард біля луцького ринку. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Обмежувач руху, який встановлений фірмою «Ельбе УА», пошкодили невідомі особи.
Пошкодження майна помітили вчора, – пише ІА «Конкурент».
Болард фактично вирваний із землі і його невдовзі замінять на новий. Хто його пошкодив, не відомо. За інформацією видання, за той час, як були встановлені боларди в Старому місті, це вже втретє, коли люди їх руйнували.
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Пошкодження майна помітили вчора, – пише ІА «Конкурент».
Болард фактично вирваний із землі і його невдовзі замінять на новий. Хто його пошкодив, не відомо. За інформацією видання, за той час, як були встановлені боларди в Старому місті, це вже втретє, коли люди їх руйнували.
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Коментарі 2
Що вичерпно доводить - ця колдой....на людям ЗАВАЖАЄ.
Нема куди грошей подіти понаставляли болардів! Тепер ремонт чи заміна! Поліція тоді нащо??? Хай контролює а не гасає по місту круги намотує!
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