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Невідомі пошкодили болард біля луцького ринку. ФОТО

Невідомі пошкодили болард біля луцького ринку. ФОТО
Обмежувач руху, який встановлений фірмою «Ельбе УА», пошкодили невідомі особи.

Пошкодження майна помітили вчора, – пише ІА «Конкурент».

Болард фактично вирваний із землі і його невдовзі замінять на новий. Хто його пошкодив, не відомо. За інформацією видання, за той час, як були встановлені боларди в Старому місті, це вже втретє, коли люди їх руйнували.

Невідомі пошкодили болард біля луцького ринку. ФОТО

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Теги: благоустрій
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Коментарі 2
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Що вичерпно доводить - ця колдой....на людям ЗАВАЖАЄ.
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Нема куди грошей подіти понаставляли болардів! Тепер ремонт чи заміна! Поліція тоді нащо??? Хай контролює а не гасає по місту круги намотує!
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