Невідомі пошкодили болард біля луцького ринку. ФОТО





Пошкодження майна помітили вчора, – пише



Болард фактично вирваний із землі і його невдовзі замінять на новий. Хто його пошкодив, не відомо. За інформацією видання, за той час, як були встановлені боларди в Старому місті, це вже втретє, коли люди їх руйнували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обмежувач руху, який встановлений фірмою «Ельбе УА», пошкодили невідомі особи.Пошкодження майна помітили вчора, – пише ІА «Конкурент» Болард фактично вирваний із землі і його невдовзі замінять на новий. Хто його пошкодив, не відомо. За інформацією видання, за той час, як були встановлені боларди в Старому місті, це вже втретє, коли люди їх руйнували.

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