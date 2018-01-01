Трьох зниклих безвісти в пожежі в Кемерово знайшли живими
Сьогодні, 15:06
Три людини, про зникнення яких заявили родичі після пожежі в ТЦ «Зимова вишня» в Кемерово, виявилися живими.
Як повідомляється на сайті Слідчого комітету Росії, всього перевірили 67 заяв, 64 з яких підтвердилися, – пише Обозреватель.
«У рамках розслідування кримінальної справи про пожежу в Кемерово в ході слідчих дій і оперативно-розшукових заходів з перевірки заяв про 67 зниклих, троє з них встановлені серед живих. Таким чином, в даний час слідство має заяви про зникнення і загибель 64 людей під час пожежі в ТРЦ», – сказано в повідомленні.
Влада області також перевіряє інформацію про безвісти зниклих.
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Як повідомляється на сайті Слідчого комітету Росії, всього перевірили 67 заяв, 64 з яких підтвердилися, – пише Обозреватель.
«У рамках розслідування кримінальної справи про пожежу в Кемерово в ході слідчих дій і оперативно-розшукових заходів з перевірки заяв про 67 зниклих, троє з них встановлені серед живих. Таким чином, в даний час слідство має заяви про зникнення і загибель 64 людей під час пожежі в ТРЦ», – сказано в повідомленні.
Влада області також перевіряє інформацію про безвісти зниклих.
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