Трьох зниклих безвісти в пожежі в Кемерово знайшли живими





Як повідомляється на сайті Слідчого комітету Росії, всього перевірили 67 заяв, 64 з яких підтвердилися, – пише



«У рамках розслідування кримінальної справи про пожежу в Кемерово в ході слідчих дій і оперативно-розшукових заходів з перевірки заяв про 67 зниклих, троє з них встановлені серед живих. Таким чином, в даний час слідство має заяви про зникнення і загибель 64 людей під час пожежі в ТРЦ», – сказано в повідомленні.



Влада області також перевіряє інформацію про безвісти зниклих.

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