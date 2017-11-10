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В Україні ліквідовують районні податкові інспекції

В Україні ліквідовують районні податкові інспекції
Районні податкові інспекції втратять статус юридичних осіб і приєднаються до головних управліннь ДФС в регіонах.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства фінансів, - пише ТСН.

Як зазначається, це є першим етапом структурної реорганізації Державної фіскальної служби.

"Така реорганізація дозволяє ефективно організувати роботу персоналу районів та областей", - наголошують у міністерстві. Так, в областях ефективніше виконуватимуть аудит і роботу з боргом, а в районах зосередяться на обслуговуванні платників.

У міністерстві також повідомили, що наступним кроком буде створення єдиної юрособи на рівні податкового блоку ДФС.

Нагадаємо, на початку року Кабмін звільнив очільника Державної фіскальної служби Насірова. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів у сумі понад 2 млрд грн. Слідство вважає, що Насіров, діючи в інтересах депутата Онищенка, в рамках "газової справи" безпідставно надавав низці підприємств можливість податкових зобов'язань на виплат.

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Теги: податкова інспекція, ліквідація
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