В Україні ліквідовують районні податкові інспекції





Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства фінансів, - пише



Як зазначається, це є першим етапом структурної реорганізації Державної фіскальної служби.



"Така реорганізація дозволяє ефективно організувати роботу персоналу районів та областей", - наголошують у міністерстві. Так, в областях ефективніше виконуватимуть аудит і роботу з боргом, а в районах зосередяться на обслуговуванні платників.



У міністерстві також повідомили, що наступним кроком буде створення єдиної юрособи на рівні податкового блоку ДФС.



Нагадаємо, на початку року Кабмін звільнив очільника Державної фіскальної служби Насірова. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів у сумі понад 2 млрд грн. Слідство вважає, що Насіров, діючи в інтересах депутата Онищенка, в рамках "газової справи" безпідставно надавав низці підприємств можливість податкових зобов'язань на виплат.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Районні податкові інспекції втратять статус юридичних осіб і приєднаються до головних управліннь ДФС в регіонах.Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства фінансів, - пише ТСН Як зазначається, це є першим етапом структурної реорганізації Державної фіскальної служби."Така реорганізація дозволяє ефективно організувати роботу персоналу районів та областей", - наголошують у міністерстві. Так, в областях ефективніше виконуватимуть аудит і роботу з боргом, а в районах зосередяться на обслуговуванні платників.У міністерстві також повідомили, що наступним кроком буде створення єдиної юрособи на рівні податкового блоку ДФС.Нагадаємо, на початку року Кабмін звільнив очільника Державної фіскальної служби Насірова. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів у сумі понад 2 млрд грн. Слідство вважає, що Насіров, діючи в інтересах депутата Онищенка, в рамках "газової справи" безпідставно надавав низці підприємств можливість податкових зобов'язань на виплат.

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