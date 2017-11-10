В Україні ліквідовують районні податкові інспекції
Сьогодні, 15:32
Районні податкові інспекції втратять статус юридичних осіб і приєднаються до головних управліннь ДФС в регіонах.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства фінансів, - пише ТСН.
Як зазначається, це є першим етапом структурної реорганізації Державної фіскальної служби.
"Така реорганізація дозволяє ефективно організувати роботу персоналу районів та областей", - наголошують у міністерстві. Так, в областях ефективніше виконуватимуть аудит і роботу з боргом, а в районах зосередяться на обслуговуванні платників.
У міністерстві також повідомили, що наступним кроком буде створення єдиної юрособи на рівні податкового блоку ДФС.
Нагадаємо, на початку року Кабмін звільнив очільника Державної фіскальної служби Насірова. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів у сумі понад 2 млрд грн. Слідство вважає, що Насіров, діючи в інтересах депутата Онищенка, в рамках "газової справи" безпідставно надавав низці підприємств можливість податкових зобов'язань на виплат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства фінансів, - пише ТСН.
Як зазначається, це є першим етапом структурної реорганізації Державної фіскальної служби.
"Така реорганізація дозволяє ефективно організувати роботу персоналу районів та областей", - наголошують у міністерстві. Так, в областях ефективніше виконуватимуть аудит і роботу з боргом, а в районах зосередяться на обслуговуванні платників.
У міністерстві також повідомили, що наступним кроком буде створення єдиної юрособи на рівні податкового блоку ДФС.
Нагадаємо, на початку року Кабмін звільнив очільника Державної фіскальної служби Насірова. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів у сумі понад 2 млрд грн. Слідство вважає, що Насіров, діючи в інтересах депутата Онищенка, в рамках "газової справи" безпідставно надавав низці підприємств можливість податкових зобов'язань на виплат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинським гірникам виплатили заборговану зарплату
Сьогодні, 15:45
В Україні ліквідовують районні податкові інспекції
Сьогодні, 15:32
На мапі Волині з’явиться ще одна ОТГ
Сьогодні, 15:20
Трьох зниклих безвісти в пожежі в Кемерово знайшли живими
Сьогодні, 15:06
Медіа