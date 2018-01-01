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У Луцьку три магазини попалися на продажі «нічного» алкоголю. ФОТО

У Луцьку три магазини попалися на продажі «нічного» алкоголю. ФОТО
Три торгівельні заклади реалізовували пиво та слабоалкогольні напої після 22:00.

Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.

Так, «на гарячому» попалися магазини «Продукти», що на вулиці Сагайдачного, 1, «Домашній», що на вулиці Чкалова, 24 та «Садочок», що працює на проспекті Президента Грушевського, 20. Саме тут продавці порушують рішення Луцької міської ради про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних виробів в нічний час.

Тепер свої дії порушникам доведеться пояснювати на засіданнях адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем проживання, адже інспектори-муніципали склали на них адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.

У Луцьку три магазини попалися на продажі «нічного» алкоголю. ФОТО
У Луцьку три магазини попалися на продажі «нічного» алкоголю. ФОТО
У Луцьку три магазини попалися на продажі «нічного» алкоголю. ФОТО
У Луцьку три магазини попалися на продажі «нічного» алкоголю. ФОТО

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Теги: алкоголь, муніципали
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Коментарі 2
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савченко на них немає...
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