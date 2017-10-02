Волинським гірникам виплатили заборговану зарплату





Про це повідомив заступник голови місцевої профспілкової організації НПГУ м.Нововолинська Павло Лазаренко, - пише



За його словами, кошти надійшли із бюджету, передбаченими статтею «Реструктуризація». Це дало змогу також частково погасити заборгованість підприємства за електроенергію та водопостачання.



«Є певні сподівання, що до Великодніх свят заплатять і за березень, - розповів Павло Лазаренко. – Тому настрій у шахтарів помітно поліпшився». Однак, зауважив профспілковий лідер, багатьох відверто засмутила новина про те, що Львівський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу, яку подав Нововолинський міський центр зайнятості на постанову Нововолинського міського суду.



Йдеться ось про що. Торік один із колишніх працівників ДП «Шахта №1 «Нововолинська» подав позов до Нововолинського міського суду на Нововолинський міський центр зайнятості, бо допомогу з безробіття йому виплачували не у повному обсязі (виплачували мінімальну – 544 грн).



У Центрі зайнятості гірнику пояснювали, що за останній рік страховий стаж не зараховано через несплату Єдиного соціального внеску. Насправді ж податки підприємство сплатило, але невчасно, тож було накладено штраф і далі нараховувалася пеня.



Нововолинський міський суд задовольнив позов шахтаря, зобов’язавши міський Центр зайнятості зарахувати страховий стаж і виплатити допомогу з безробіття в повному обсязі.



Натомість Центр зайнятості у січні подав апеляційну скаргу на це рішення. І ось 20 березня Львівський апеляційний адмінсуд розглянув справу і повністю задовольнив апеляцію.



Тож тепер гірники переймаються, які цей вердикт матиме наслідки для них. Адже через закриття підприємства вони, по суті, залишаються без соціального захисту. Та найгірше те, що страховий стаж не зараховується. Тому й побоюються, що коли оформлятимуть пенсію, то за достатнього підземного стажу їм не вистачить страхового.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гірникам шахти №1 «Нововолинська» нарешті виплатили зарплату за січень та лютий.Про це повідомив заступник голови місцевої профспілкової організації НПГУ м.Нововолинська, - пише Конфедерація вільних профспілок України За його словами, кошти надійшли із бюджету, передбаченими статтею «Реструктуризація». Це дало змогу також частково погасити заборгованість підприємства за електроенергію та водопостачання.«Є певні сподівання, що до Великодніх свят заплатять і за березень, - розповів Павло Лазаренко. – Тому настрій у шахтарів помітно поліпшився». Однак, зауважив профспілковий лідер, багатьох відверто засмутила новина про те, що Львівський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу, яку подав Нововолинський міський центр зайнятості на постанову Нововолинського міського суду.Йдеться ось про що. Торік один із колишніх працівників ДП «Шахта №1 «Нововолинська» подав позов до Нововолинського міського суду на Нововолинський міський центр зайнятості, бо допомогу з безробіття йому виплачували не у повному обсязі (виплачували мінімальну – 544 грн).У Центрі зайнятості гірнику пояснювали, що за останній рік страховий стаж не зараховано через несплату Єдиного соціального внеску. Насправді ж податки підприємство сплатило, але невчасно, тож було накладено штраф і далі нараховувалася пеня.Нововолинський міський суд задовольнив позов шахтаря, зобов’язавши міський Центр зайнятості зарахувати страховий стаж і виплатити допомогу з безробіття в повному обсязі.Натомість Центр зайнятості у січні подав апеляційну скаргу на це рішення. І ось 20 березня Львівський апеляційний адмінсуд розглянув справу і повністю задовольнив апеляцію.Тож тепер гірники переймаються, які цей вердикт матиме наслідки для них. Адже через закриття підприємства вони, по суті, залишаються без соціального захисту. Та найгірше те, що страховий стаж не зараховується. Тому й побоюються, що коли оформлятимуть пенсію, то за достатнього підземного стажу їм не вистачить страхового.

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