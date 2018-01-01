Опублікували фото розшукуваних «заборольських розбійників»





Фото підозрюваних опублікували у прес-службі поліції Волині.



Зокрема правоохоронці розшукують Володимира Анатолійовича Кобиляцького, 29 вересня 1982 року народження, та Сергія Сергійовича Семенова, 13 лютого 1981 року народження.



Поліція



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 26-60-27, 24-92-48, 24-44-17, (050) 484-52-65, (099) 230-15-88, (066) 540-36-92, або на лінію «102».



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