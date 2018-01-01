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Опублікували фото розшукуваних «заборольських розбійників»

Опублікували фото розшукуваних «заборольських розбійників»
Двох мешканців Луцька, які причетні до викрадення людей, розшукують луцькі правоохоронці.

Фото підозрюваних опублікували у прес-службі поліції Волині.

Зокрема правоохоронці розшукують Володимира Анатолійовича Кобиляцького, 29 вересня 1982 року народження, та Сергія Сергійовича Семенова, 13 лютого 1981 року народження.

Поліція встановила причетність розшукуваних осіб до незаконного позбавлення волі двох жителів обласного центру. Чоловіків обґрунтовано підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.187 (розбій), ч.3 ст.189 (вимагання), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловіки переховуються від органів слідства.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 26-60-27, 24-92-48, 24-44-17, (050) 484-52-65, (099) 230-15-88, (066) 540-36-92, або на лінію «102».
Опублікували фото розшукуваних «заборольських розбійників»
Опублікували фото розшукуваних «заборольських розбійників»

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Теги: розшук людей, варте уваги
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Коментарі 2
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10 днів назад писали шо їх затримали і взяли під варту! то їх не затримували чи відпустили? цирк поїхав, копи залишились)
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Пояснюю, для тих хто в шоломі, що чотирьох затримали і взяли під варту відразу. А зараз встановили причетність ще двох. САМЕ ЇХ І РОЗШУКУЮТЬ, як прийняв???? Нових двох розшукують.
То цирк поїхав, копи служать, а от такі в шоломах-залишились......
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