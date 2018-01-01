На Волині поліцейського затримали напідпитку за кермом, - активіст
Сьогодні, 16:12
Громадські активісти затримали на Волині поліцейського, який напідпитку кермував автомобілем.
Про це Сергій Поха написав у Facebook.
"Працівник поліції Ківерцівського відділу вчинив ДТП в стані алкогольного сп'яніння, якого хотіли вивезти з місця події. Зараз знаходимося в відділку та здійснюємо громадський контроль цього питання", - написав активіст.
Також повідомили, що поліцейський, керуючи автомобілем на єврономерах, в'їхав у маршрутку.
Наразі обставини інциденту з'ясовує поліція.
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Про це Сергій Поха написав у Facebook.
"Працівник поліції Ківерцівського відділу вчинив ДТП в стані алкогольного сп'яніння, якого хотіли вивезти з місця події. Зараз знаходимося в відділку та здійснюємо громадський контроль цього питання", - написав активіст.
Також повідомили, що поліцейський, керуючи автомобілем на єврономерах, в'їхав у маршрутку.
Наразі обставини інциденту з'ясовує поліція.
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Коментарі 4
Це ж поліцейский. Хто вам дав право знімати
шоб люди не говорили шо поліція не бореться з бляхами - боряться: купляють їх шоб бляхарям менше було) а цей взагалі далі пішов: купив і розбив, шоби нікому не дістався еврошрот) а ти і далі сиди на дивані і тільки критикуй!
Радім ти де такого кептурика купив.
Радім сам недавно вирішував такі справи, що ще від нього хотіти? Не діляться!
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