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На Волині поліцейського затримали напідпитку за кермом, - активіст

На Волині поліцейського затримали напідпитку за кермом, - активіст
Громадські активісти затримали на Волині поліцейського, який напідпитку кермував автомобілем.

Про це Сергій Поха написав у Facebook.

"Працівник поліції Ківерцівського відділу вчинив ДТП в стані алкогольного сп'яніння, якого хотіли вивезти з місця події. Зараз знаходимося в відділку та здійснюємо громадський контроль цього питання", - написав активіст.

Також повідомили, що поліцейський, керуючи автомобілем на єврономерах, в'їхав у маршрутку.

Наразі обставини інциденту з'ясовує поліція.


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Теги: поліція, ДТП
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Коментарі 4
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Це ж поліцейский. Хто вам дав право знімати
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шоб люди не говорили шо поліція не бореться з бляхами - боряться: купляють їх шоб бляхарям менше було) а цей взагалі далі пішов: купив і розбив, шоби нікому не дістався еврошрот) а ти і далі сиди на дивані і тільки критикуй!
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Радім ти де такого кептурика купив.
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Радім сам недавно вирішував такі справи, що ще від нього хотіти? Не діляться!
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