На Волині поліцейського затримали напідпитку за кермом, - активіст





Про це Сергій Поха написав у Facebook.



"Працівник поліції Ківерцівського відділу вчинив ДТП в стані алкогольного сп'яніння, якого хотіли вивезти з місця події. Зараз знаходимося в відділку та здійснюємо громадський контроль цього питання", - написав активіст.



Також повідомили, що поліцейський, керуючи автомобілем на єврономерах, в'їхав у маршрутку.



Наразі обставини інциденту з'ясовує поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадські активісти затримали на Волині поліцейського, який напідпитку кермував автомобілем.Про це Сергій Поха написав у Facebook."Працівник поліції Ківерцівського відділу вчинив ДТП в стані алкогольного сп'яніння, якого хотіли вивезти з місця події. Зараз знаходимося в відділку та здійснюємо громадський контроль цього питання", - написав активіст.Також повідомили, що поліцейський, керуючи автомобілем на єврономерах, в'їхав у маршрутку.Наразі обставини інциденту з'ясовує поліція.

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