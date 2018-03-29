McDonald's в Україні введе «нову опцію»





Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», – пише



Підприємство «МакДональдз Юкрейн Лтд.» планує у 2018 році вперше впровадити в нових ресторанах опцію подачі персоналом замовлення до столика.



«До кінця 2018 року 12 закладів McDonald's запропонують досвід майбутнього, з них чотири – це нові ресторани, які відразу будуть мати новий формат. Решта вісім – це заклади, які вже працюють і будуть переобладнані», – повідомив генеральний директор «МакДональдз Юкрейн» Гжегож Хмелярский.



Як він пояснив, що новий формат ресторанів передбачає впровадження опції подачі персоналом замовлення до столика.



«Обслуговування за столиками – це революція в McDonald's, оскільки McDonald's завжди був закладом самообслуговування. У McDonald's у майбутньому відвідувач замовляє страви на касі, а потім чекає замовлення за столиком. Співробітник ідентифікує користувача за допомогою спеціального пристрою і приносить йому страви», – зазначено в прес-релізі компанії.



Як уточнив Хмелярский, перший ресторан з послугою обслуговування столиків планується до відкриття в червні поточного року, проте локацію об'єкта поки не розголошують.



Крім того, обов'язковим елементом нових ресторанів McDonald's стануть термінали самообслуговування, за допомогою яких відвідувачі зможуть зробити замовлення і оплатити його за допомогою карти або готівкою на касі, а потім забрати страви в зоні видачі.



Повідомляється, що ресторани McDonald's по всій Україні у 2017 році відвідало приблизно 100 млн відвідувачів, що майже на 9% більше, ніж в 2016 році.

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