На Волині шукають атовців-футболістів для участі в «Кубку Нескорених»





Про це у мережі



Турнір «Кубок Нескорених» є ініціативою уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадима Свириденка та Міністерства оборони України, яку підтримала Федерація футболу України, взявши на себе функції організатора змагань.



Участь у турнірі братимуть ветерани бойових дій та чинні військовослужбовці, службовці сектору безпеки та оборони України, а також добровольчих формувань, які мають посвідчення учасника бойових дій та отримали поранення, каліцтва, контузії або інші захворювання під час, або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО, в ході миротворчих операцій за участю України.



Проведення турніру заплановане на 19 травня 2018 року у Києві, провулок Лабораторний 7 А.



Для відбору у команду необхідні ваші дані:



Наприклад:

Миронюк Анатолій Євгенійович 31.01.1991 р.н.

інвалід війни 3 групи. серія СМ №408523 виданий 12 березня 2015 року виданий департаментом соціальної політики Луцької міської ради.

Займався футболом з 16 років, грав за такі команди ....

/ учасник бойових дій , серія АМ № 450867 виданий 15 лютого 2016 року Волинським обласним військоматом



Поранення такі то....



Надсилаємо інформацію на телефон:

1. 095 153 05 75 - WhatsApp, Viber - громадська спілка воїнів ато Волині.

Електронна адреса :

2. 093 747 16 99 - Viber, Віталій

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