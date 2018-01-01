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На Волині шукають атовців-футболістів для участі в «Кубку Нескорених»

На Волині шукають атовців-футболістів для участі в «Кубку Нескорених»
Проводиться набір до нової футбольної команди від Волинської області для участі у всеукраїнському турнірі з футболу «Кубок Нескорених».

Про це у мережі Facebook повідомляє Громадська спілка «Спілка воїнів АТО Волині».

Турнір «Кубок Нескорених» є ініціативою уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадима Свириденка та Міністерства оборони України, яку підтримала Федерація футболу України, взявши на себе функції організатора змагань.

Участь у турнірі братимуть ветерани бойових дій та чинні військовослужбовці, службовці сектору безпеки та оборони України, а також добровольчих формувань, які мають посвідчення учасника бойових дій та отримали поранення, каліцтва, контузії або інші захворювання під час, або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО, в ході миротворчих операцій за участю України.

Проведення турніру заплановане на 19 травня 2018 року у Києві, провулок Лабораторний 7 А.

Для відбору у команду необхідні ваші дані:

Наприклад:
Миронюк Анатолій Євгенійович 31.01.1991 р.н.
інвалід війни 3 групи. серія СМ №408523 виданий 12 березня 2015 року виданий департаментом соціальної політики Луцької міської ради.
Займався футболом з 16 років, грав за такі команди ....
/ учасник бойових дій , серія АМ № 450867 виданий 15 лютого 2016 року Волинським обласним військоматом

Поранення такі то....

Надсилаємо інформацію на телефон:
1. 095 153 05 75 - WhatsApp, Viber - громадська спілка воїнів ато Волині.
Електронна адреса : [email protected]
2. 093 747 16 99 - Viber, Віталій

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Теги: АТО, Кубок Нескорених, війна з Росією
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