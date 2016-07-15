Волинські правоохоронці перемогли в чемпіонаті з самбо





Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної області у Волинській області.



У спортивному комплексі Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України відбувся чемпіонат обласної організації з боротьби самбо серед колективів фізичної культури правоохоронних органів. Чемпіонат відбувався у рамках програми «Спартакіада – 2018». У змаганнях брали участь 7 команд.



У результаті напруженої боротьби перше командне місце вибороли спортсмени колективу фізичної культури Головного управління Нацполіції у Волинській області, друге місце посіла команда Луцького прикордонного загону, третє – розділили колективи УДСНС та в/ч 1141 Нацгвардії України.



Переможців та призерів у командному заліку, чемпіонів і призерів в особистому заліку нагородили грамотами Волинської обласної організації ФСТ «Динамо» України.

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