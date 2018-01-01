Не будьмо байдужими: маленька волинянка потребує допомоги
Сьогодні, 19:30
Мама 8-річної волинянки Вікторії Павлік просить допомогти коштами її доньці.
Про це повідомили рідні дівчинки, - пише Волинська правда.
8-річній дівчинці необхідні кошти на реабілітацію у Трускавці, яка коштуватиме 50 тисяч.
«У дитини почастішали судоми», – повідомила мама дівчинки.
Згорьована жінка благає допомогти небайдужих людей. Вона повідомила, що необхідно зібрати 50 тисяч гривень на реабілітацію у Трускавці, яка триватиме 12 днів.
Нагадаємо, 8-річній Вікторії Павлік зі села Скобелка Горохівського району потрібно зібрати 100 тисяч доларів на операцію в Ізраїлі. Як повідомляє мама дівчинки, наразі для операції досі не зібрали ще й половину необхідної суми.
Вікторії Павлік зі села Скобелка Горохівського району потрібно зібрати 100 тисяч доларів на операцію за кордоном. Як повідомляє мама жінки, наразі для операції не зібрали ще й половину необхідної суми.
Маленькій дівчинці поставили діагноз: дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія. Когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.
Лікувати дитину погодилися у ізраїльській лікарні Хаддаса. Лише на обстеження у медзакладі, яке триватиме 5-7 днів, та проживання неохідно $7 000 доларів. Вже за результатами обстеження, дитині призначать операцію, яка обійдеться у 100 тисяч доларів.
Після операції на дитину чекає реабілітація у Трускавці. Курс відновлення триватиме 2 місяці і коштуватиме 50 тисяч гривень. Родина немає таких коштів, тож звертається за допомогою до усіх небайдужих.
«Допоможіть врятувати дитину. Благаєм про допомогу», – просить мама дівчинки Леся Павлік.
Усі, кому небайдужа доля 8-річної дічинки, можуть переказати кошти за такими реквізитами: ПриватБанку 5168 7427 1002 1423 мама Павлік Леся Олексіївна (097 873 16 63).
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Про це повідомили рідні дівчинки, - пише Волинська правда.
8-річній дівчинці необхідні кошти на реабілітацію у Трускавці, яка коштуватиме 50 тисяч.
«У дитини почастішали судоми», – повідомила мама дівчинки.
Згорьована жінка благає допомогти небайдужих людей. Вона повідомила, що необхідно зібрати 50 тисяч гривень на реабілітацію у Трускавці, яка триватиме 12 днів.
Нагадаємо, 8-річній Вікторії Павлік зі села Скобелка Горохівського району потрібно зібрати 100 тисяч доларів на операцію в Ізраїлі. Як повідомляє мама дівчинки, наразі для операції досі не зібрали ще й половину необхідної суми.
Вікторії Павлік зі села Скобелка Горохівського району потрібно зібрати 100 тисяч доларів на операцію за кордоном. Як повідомляє мама жінки, наразі для операції не зібрали ще й половину необхідної суми.
Маленькій дівчинці поставили діагноз: дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія. Когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.
Лікувати дитину погодилися у ізраїльській лікарні Хаддаса. Лише на обстеження у медзакладі, яке триватиме 5-7 днів, та проживання неохідно $7 000 доларів. Вже за результатами обстеження, дитині призначать операцію, яка обійдеться у 100 тисяч доларів.
Після операції на дитину чекає реабілітація у Трускавці. Курс відновлення триватиме 2 місяці і коштуватиме 50 тисяч гривень. Родина немає таких коштів, тож звертається за допомогою до усіх небайдужих.
«Допоможіть врятувати дитину. Благаєм про допомогу», – просить мама дівчинки Леся Павлік.
Усі, кому небайдужа доля 8-річної дічинки, можуть переказати кошти за такими реквізитами: ПриватБанку 5168 7427 1002 1423 мама Павлік Леся Олексіївна (097 873 16 63).
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Коментарі 1
Небайдужі стали лохами?
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