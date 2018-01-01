Не будьмо байдужими: маленька волинянка потребує допомоги

Вікторії Павлік просить допомогти коштами її доньці.



Про це повідомили рідні дівчинки, - пише



8-річній дівчинці необхідні кошти на реабілітацію у Трускавці, яка коштуватиме 50 тисяч.



«У дитини почастішали судоми», – повідомила мама дівчинки.



Згорьована жінка благає допомогти небайдужих людей. Вона повідомила, що необхідно зібрати 50 тисяч гривень на реабілітацію у Трускавці, яка триватиме 12 днів.



Нагадаємо, 8-річній Вікторії Павлік зі села Скобелка Горохівського району потрібно зібрати 100 тисяч доларів на операцію в Ізраїлі. Як повідомляє мама дівчинки, наразі для операції досі не зібрали ще й половину необхідної суми.



Вікторії Павлік зі села Скобелка Горохівського району потрібно зібрати 100 тисяч доларів на операцію за кордоном. Як повідомляє мама жінки, наразі для операції не зібрали ще й половину необхідної суми.



Маленькій дівчинці поставили діагноз: дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія. Когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.



Лікувати дитину погодилися у ізраїльській лікарні Хаддаса. Лише на обстеження у медзакладі, яке триватиме 5-7 днів, та проживання неохідно $7 000 доларів. Вже за результатами обстеження, дитині призначать операцію, яка обійдеться у 100 тисяч доларів.



Після операції на дитину чекає реабілітація у Трускавці. Курс відновлення триватиме 2 місяці і коштуватиме 50 тисяч гривень. Родина немає таких коштів, тож звертається за допомогою до усіх небайдужих.



«Допоможіть врятувати дитину. Благаєм про допомогу», – просить мама дівчинки Леся Павлік.



Усі, кому небайдужа доля 8-річної дічинки, можуть переказати кошти за такими реквізитами: ПриватБанку 5168 7427 1002 1423 мама Павлік Леся Олексіївна (097 873 16 63).

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