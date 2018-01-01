Від нуля до мільйонів: скільки заощаджень мають депутати Луцькради





Жодних активів нема у позафракційного депутата Андрія Авраменка; укропівців Юрія Безпятка, Петра Бойка, Орисі Залевської та Тетяни Янчук; свободівців Богдана Богоноса та Віктора Ящука; Наталії Бунди із фракції «Солідарність», Алли Надточій та Миколи Собуцького із «Самопомочі» та Олександра Лазуки із «Народного контролю».



Решта ж депутатів мають заощадження у різних обсягах.



Позафракційні



Микола Яручик



Микола Яручик



Євгеній Ткачук



Євгеній Ткачук



Олександр Козлюк



Олександр Козлюк



Сергій Була



Сергій Була



Депутат володіє 33% від загального капіталу у ТзОВ «Інвест-Сервіс», 33% у ПП «Укрбізнеінвест». Дружина обранця громади має 33% від загального капіталу в ВТП «Буратіно», 66 % у ТзОВ «Західноукраїнська Бізнес Ліга», є єдиним власником у ТзОВ «ВБК Звента» із загальним капіталом у 750 тис. грн., 65% в ТзОВ «ЗахідБізнесІнвест» та 25 % від загального капіталу в ТОВ «Річковий порт «Луцьк».



Костянтин Петрочук спільно з дружиною



Костянтин Петрочук



Аркадій Соломатін



Аркадій Соломатін



Фракція ПП «УКРОП»



На банківських рахунках Сергій Балицький



Сергій Балицький



Олександр Волинець



Олександр Волинець



Юлія Дацюк



Юлія Дацюк



Олександр Кравченко готівкою має 40000 доларів, 27000 євро та 60000 гривень, а в банку – 65 гривень, 26 доларів і 43 євро. Він працює у ПриватБанку, отримує пенсію, страхові виплати, а також заробітну плату у військовій частині 1008 (14 ОМБр).



Олександр Кравченко



Вікторія Побережна готівкою



Вікторія Побережна



Розмір готівки депутата та радника міського голови Ігоря Поліщука



Ігор Поліщук



Микита Рабан



Микита Рабан



Сергій Савчук



Сергій Савчук



Борис Смаль у банку



Борис Смаль



Розміри готівки Сергія Шкоди



Сергій Шкода



Микола Дендіберін



Микола Дендіберін



Фракція ВО «Батьківщина»



Андрій Козюра



Андрій Козюра



Валерій Бондарук зберігає на банківських рахунках 231725 гривень і 42384 доларів, а готівкою має 20000 євро.



У його дружини є 50000 доларів і 2500000 гривень готівкою та 5 фунтів стерлінгів, 81529 гривень, 33218 доларів і 357 євро на банківських рахунках. Подружжя володіє % у низці фірм та отримує доходи від підприємницької діяльності.



Валерій Бондарук



Депутат і секретар міської ради Григорій Пустовіт у банк



Григорій Пустовіт



Майя Шостак



Фракція ВО «Свобода»



Богдан Вавринюк



Богдан Вавринюк



Микола Романюк



Микола Романюк



Депутат і підприємець Микола Федік задекларував готівкою 18500 доларів, а його дружина – 10000 гривень. Разом з тим, після подання декларації Федік вніс дані про суттєві зміни у майновому стані – купівлю авто Renault Megane вартістю 193200 гривень.



Микола Федік



Фракція «Солідарність»



Артем Запотоцький поклав у банк 5000 доларів, а його дружина – 79000 доларів. Депутат є співвласником товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Бріс ЛТД».



Артем Запотоцький



Петро Нестерук задекларував 200000 гривень і 60000 доларів готівки, 1600000 гривень поворотної фінансової допомоги, 1273800 гривень повернутої фінансової допомоги. Дружина депутата має 55000 гривень та 24000 доларів готівки. Депутат має 70 % ТзОВ «Полісся-Трейд».



Петро Нестерук



Андрій Покровський зберігає у банку 149725 доларів, 164870 євро та 229606 гривень. Готівкою тримає 4520000 гривень, 105000 доларів і 98000 євро. Ще 38822785 гривень становлять кошти позичені третім особам. Депутат має відсотки від капіталу у низці підприємств, серед яких зокрема розважальний центр «Промінь».



Андрій Покровський



Фракція ПП «Об'єднання «Самопоміч»



Юлія Вусенко має 966 гривень у банку та 60000 гривень і 2500 доларів готівкою.



Юлія Вусенко



Тарас Шляхтич



Тарас Шляхтич



Фракція ПП «Громадський рух «Народний контроль»



Готівкові заощадження Павла Данильчука



Павло Данильчук



Анна Мовяк задекларувала 1500 гривень готівки.



Анна Мовяк













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Луцької міської ради, чимало з яких займаються підприємницькою діяльністю, оприлюднили розміри своїх заощаджень. Якщо в когось нема ні копійки, то в інших – десятки тисяч у гривнях, доларах та євро, при чому як готівкою, так і на банківських рахунках.Жодних активів нема у позафракційного депутата; укропівцівта; свободівцівтаіз фракції «Солідарність»,таіз «Самопомочі» таіз «Народного контролю».Решта ж депутатів мають заощадження у різних обсягах. зберігає готівкою 1615000 гривень, а на банківських рахунках у нього розміщені 93016 грн. Депутат є співвласником ТзОВ «Апельсин» (має 30%), що займається продажем та обслуговуванням комп’ютерної та офісної техніки. тримає готівкою 2881000 гривень, 77000 доларів та 17000 євро. 375200 гривень готівки має його дружина. Депутат є власником приватного підприємства «Автоцентр Плюс». має 15000 доларів готівки, а його дружина – 2000 доларів. Депутат працює також радником голови Волинської обласної ради. має готівкою 15800 євро, 37000 доларів та 630000 гривень. Його дружина зберігаю «у панчосі» 1,7 млн грн та 23000 доларів.Депутат володіє 33% від загального капіталу у ТзОВ «Інвест-Сервіс», 33% у ПП «Укрбізнеінвест». Дружина обранця громади має 33% від загального капіталу в ВТП «Буратіно», 66 % у ТзОВ «Західноукраїнська Бізнес Ліга», є єдиним власником у ТзОВ «ВБК Звента» із загальним капіталом у 750 тис. грн., 65% в ТзОВ «ЗахідБізнесІнвест» та 25 % від загального капіталу в ТОВ «Річковий порт «Луцьк».спільно з дружиною зберігає 250000 гривень та 90000 доларів. тримає готівкою 5000 доларів, 3000 євро та 43000 гривень. Депутат - приватний підприємець.На банківських рахунках зберігає 5639 євро, 195644 доларів та 102390 гривень. Його дружина у банківських ячейках тримає 75 000 євро. Депутат володіє 50 % товариства з обмеженою відповідальністю «ВИШКІВ-БРУК». зберігає у банку 5975 гривень. Депутат має корпоративні права у фермерському господарстві «Стельмащук», вартість яких у грошовому вираженні становить 17000. Також він є кінцевим бенефіціарним власником приватного підприємства «Торговий дім «ВО-Електрик». не має жодних активів, натомість її чоловік зберігає готівкою 10000 доларів. Депутат працює у благодійному фонді «Тільки разом».готівкою має 40000 доларів, 27000 євро та 60000 гривень, а в банку – 65 гривень, 26 доларів і 43 євро. Він працює у ПриватБанку, отримує пенсію, страхові виплати, а також заробітну плату у військовій частині 1008 (14 ОМБр).готівкою зберігає 15000 доларів та 8000 євро, а її чоловік – 8000 євро. Депутат займається підприємницькою діяльністю.Розмір готівки депутата та радника міського голови становить 38000 доларів і 140000 гривень. Отримує доходи від роботи за сумісництвом у ПАТ «Енко» та від зайняття підприємницькою діяльністю. тримає готівкою 3 млн гривень. Рабан є власником 100% акції ТОВ «АСПЕКТ ПРАВА», у якій працює директором. Отримує кошти від підприємницької діяльності та за роботу секретарем кваліфікаційної палати КДКА Волинської області. має 5000 доларів готівки. Депутат працює завідувачем кафедри Луцького НТУ.у банку зберігає 1300 доларів, а його внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ становили 16000 гривень. Смаль працює викладачем Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.Розміри готівки становлять 205000 гривень та 63000 євро, а його дружини – 33000 гривень та 8000 доларів. Депутат є власником приватного підприємства «Бош-Тепло». не задекларував жодних активів, натомість його дружина зберігає 83700 гривень готівкою. Депутат займається підприємницькою діяльністю. має 96000 гривень та 38000 доларів готівкових збережень, а дружина – 59000 гривень та 19000 доларів. Андрій Козюра має 33,5 % від загального капіталу ТзОВ «Інтер Бізнес». Також депутат володіє 100 % від загального капіталу ТДВ «Юридична компанія «Ліга права».зберігає на банківських рахунках 231725 гривень і 42384 доларів, а готівкою має 20000 євро.У його дружини є 50000 доларів і 2500000 гривень готівкою та 5 фунтів стерлінгів, 81529 гривень, 33218 доларів і 357 євро на банківських рахунках. Подружжя володіє % у низці фірм та отримує доходи від підприємницької діяльності.Депутат і секретар міської радиу банк поклав 5815 євро, 7067 доларів та 45172 гривні, ще 14350 доларів тримає готівкою. Він має зарплату та пенсію. задекларувала 38000 доларів готівки, 75000 гривень та активи у дорогоцінних (банківських) металах на суму 886400 гривень. Жінка займається підприємницькою діяльністю. має 10000 гривень готівки. Депутат - приватний підприємець. зберігає готівкою 210000 гривень та 12000 доларів. Займається підприємницькою діяльністю та отримує пенсію.Депутат і підприємецьзадекларував готівкою 18500 доларів, а його дружина – 10000 гривень. Разом з тим, після подання декларації Федік вніс дані про суттєві зміни у майновому стані – купівлю авто Renault Megane вартістю 193200 гривень.поклав у банк 5000 доларів, а його дружина – 79000 доларів. Депутат є співвласником товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Бріс ЛТД».задекларував 200000 гривень і 60000 доларів готівки, 1600000 гривень поворотної фінансової допомоги, 1273800 гривень повернутої фінансової допомоги. Дружина депутата має 55000 гривень та 24000 доларів готівки. Депутат має 70 % ТзОВ «Полісся-Трейд».зберігає у банку 149725 доларів, 164870 євро та 229606 гривень. Готівкою тримає 4520000 гривень, 105000 доларів і 98000 євро. Ще 38822785 гривень становлять кошти позичені третім особам. Депутат має відсотки від капіталу у низці підприємств, серед яких зокрема розважальний центр «Промінь».має 966 гривень у банку та 60000 гривень і 2500 доларів готівкою. поклав на банківський рахунок 50027 гривень, 25000 тримає готівкою, ще 30000 гривень позичив третім особам. Дружина депутата володіє приватним підприємством «АВГ СЕРВІС».Готівкові заощадження становлять 20000 гривень та 6000 доларів. Дружина депутата тримає в банку 350600 гривень і 8000 доларів.задекларувала 1500 гривень готівки.

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