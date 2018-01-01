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Курс валют у Луцьку на 28 травня

Курс валют у Луцьку на 28 травня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,892, а продаж - 26,173.

Євро при купівлі становить - 30,185, при продажу - 30,820.

Курс російського рубля: купівля - 0,373, продаж - 0,434.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,708, продаж - 7,315.

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Теги: курс валют, Луцьк
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