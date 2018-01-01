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«Спайдермен» із Малі врятував дитину у Парижі. ФОТО. ВІДЕО

«Спайдермен» із Малі врятував дитину у Парижі. ФОТО. ВІДЕО
У Парижі чоловік видерся на 4 поверх, щоб врятувати маленького хлопчика.

Як зазначає The Daily Mail, відео чудесного порятунку миттєво розлетілося соцмережами, передає ТСН.

Запис був опублікований в Фейсбуці користувачем Habib Bibou ввечері 27 травня. Відео подивилися вже понад 7 мільйонів разів.

Інцидент стався ввечері в суботу на одній з вулиць на півночі французької столиці. 22-річний Мамуд Гассама менш ніж за хвилину видерся на четвертий поверх будівлі, підтягуючись з одного балкона на інший, щоб перехопити чотирирічного хлопчика.

Гассама перехопив дитину з рук чоловіка, який намагався утримати малюка від падіння, перехилившись через балконну перегородку з сусідньої квартири.

Пізніше Гассама розповів журналістам, що просто проходив повз, коли побачив людей, що стовпилися біля одного з будинків та дивилися вгору.

«Я вчинив так, адже це була дитина, - цитує його слова Le Parisien. - Я поліз... Слава богу, мені вдалося його врятувати».

«Я вчинив так, адже це була дитина», - цитує його слова Le Parisien
Рятувальники, які прибули на місце, виявили, що дитина вже в безпеці. Батька допитала поліція за підозрою в нехтуванні своїми батьківськими обов'язками. Матері хлопчика, наскільки відомо, в суботу не було в Парижі.

«Щастя, що поруч опинився чоловік, досить підготовлений фізично, у якого вистачило мужності кинутися на допомогу дитині», - зазначив представник пожежної служби порятунку.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон запросив Гассама відвідати Єлисейський палац, щоб особисто висловити йому подяку від імені всіх французів.

Мер Парижа Анн Ідальго також висловила своє захоплення героїзмом малійця і розповіла, що особисто подякувала рятівнику по телефону.

Вона назвала його «Людиною-павуком з 18-го округу», маючи на увазі адміністративний район Парижа, де розгорнулася драма зі щасливим кінцем.

«Браво Мамуд Гассама за його мужній вчинок, який врятував життя дитини», - написала Ідальго в Твіттері.

За її словами, молодий чоловік розповів, що кілька місяців тому приїхав до Франції з Малі в надії почати нове життя.

«Я відповіла, що його героїчний жест став прикладом для всіх громадян і що Париж, безумовно, з радістю підтримає його прагнення влаштуватися у Франції», - додала мер.

«Спайдермен» із Малі врятував дитину у Парижі. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Париж, порятунок
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