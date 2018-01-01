Шукають кошти на операцію бабусі з геріатричного пансіонату Луцька





Оголошення з проханням допомогти опублікували в одній із груп у



«Звертаюся до небайдужих людей з проханням допомогти одинокій жінці, яка перебуває у луцькому домі пристарілих. Близько місяця назад вона потрапила в реанімацію, де їй було встановлено тимчасовий кардіостимулятор (безкоштовно).



В серпні потрібна повторна операція з встановленням постійного кардіостимулятора (в-ва Німеччина), що буде коштувати від 18 000 грн + ліки і лікарня, інакше людини просто НЕ СТАНЕ», - йдеться у дописі.



«Я не є її родичкою і не маю на руках документів, проте документи є у лікуючого лікаря геріатричного пансіонату.



Я з задоволенням і вдячністю супроводжу туди кожного, хто буде мати бажання допомогти пані Таїсії», - пише авторка посту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять допомогти самотній пенсіонерці, якій необхідно робити операцію.Оголошення з проханням допомогти опублікували в одній із груп у Facebook «Звертаюся до небайдужих людей з проханням допомогти одинокій жінці, яка перебуває у луцькому домі пристарілих. Близько місяця назад вона потрапила в реанімацію, де їй було встановлено тимчасовий кардіостимулятор (безкоштовно).В серпні потрібна повторна операція з встановленням постійного кардіостимулятора (в-ва Німеччина), що буде коштувати від 18 000 грн + ліки і лікарня, інакше людини просто НЕ СТАНЕ», - йдеться у дописі.«Я не є її родичкою і не маю на руках документів, проте документи є у лікуючого лікаря геріатричного пансіонату.Я з задоволенням і вдячністю супроводжу туди кожного, хто буде мати бажання допомогти пані Таїсії», - пише авторка посту.

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