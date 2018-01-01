Шукають кошти на операцію бабусі з геріатричного пансіонату Луцька
Сьогодні, 10:33
У Луцьку просять допомогти самотній пенсіонерці, якій необхідно робити операцію.
Оголошення з проханням допомогти опублікували в одній із груп у Facebook.
«Звертаюся до небайдужих людей з проханням допомогти одинокій жінці, яка перебуває у луцькому домі пристарілих. Близько місяця назад вона потрапила в реанімацію, де їй було встановлено тимчасовий кардіостимулятор (безкоштовно).
В серпні потрібна повторна операція з встановленням постійного кардіостимулятора (в-ва Німеччина), що буде коштувати від 18 000 грн + ліки і лікарня, інакше людини просто НЕ СТАНЕ», - йдеться у дописі.
«Я не є її родичкою і не маю на руках документів, проте документи є у лікуючого лікаря геріатричного пансіонату.
Я з задоволенням і вдячністю супроводжу туди кожного, хто буде мати бажання допомогти пані Таїсії», - пише авторка посту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Оголошення з проханням допомогти опублікували в одній із груп у Facebook.
«Звертаюся до небайдужих людей з проханням допомогти одинокій жінці, яка перебуває у луцькому домі пристарілих. Близько місяця назад вона потрапила в реанімацію, де їй було встановлено тимчасовий кардіостимулятор (безкоштовно).
В серпні потрібна повторна операція з встановленням постійного кардіостимулятора (в-ва Німеччина), що буде коштувати від 18 000 грн + ліки і лікарня, інакше людини просто НЕ СТАНЕ», - йдеться у дописі.
«Я не є її родичкою і не маю на руках документів, проте документи є у лікуючого лікаря геріатричного пансіонату.
Я з задоволенням і вдячністю супроводжу туди кожного, хто буде мати бажання допомогти пані Таїсії», - пише авторка посту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Філарет відслужив святкову літургію у луцькому соборі. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У Горохові чоловіки обікрали автівку волинянина
Сьогодні, 10:50
Шукають кошти на операцію бабусі з геріатричного пансіонату Луцька
Сьогодні, 10:33
«Спайдермен» із Малі врятував дитину у Парижі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку на 28 травня
Сьогодні, 09:00