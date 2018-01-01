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Шукають кошти на операцію бабусі з геріатричного пансіонату Луцька

Шукають кошти на операцію бабусі з геріатричного пансіонату Луцька
У Луцьку просять допомогти самотній пенсіонерці, якій необхідно робити операцію.

Оголошення з проханням допомогти опублікували в одній із груп у Facebook.

«Звертаюся до небайдужих людей з проханням допомогти одинокій жінці, яка перебуває у луцькому домі пристарілих. Близько місяця назад вона потрапила в реанімацію, де їй було встановлено тимчасовий кардіостимулятор (безкоштовно).

В серпні потрібна повторна операція з встановленням постійного кардіостимулятора (в-ва Німеччина), що буде коштувати від 18 000 грн + ліки і лікарня, інакше людини просто НЕ СТАНЕ», - йдеться у дописі.

«Я не є її родичкою і не маю на руках документів, проте документи є у лікуючого лікаря геріатричного пансіонату.

Я з задоволенням і вдячністю супроводжу туди кожного, хто буде мати бажання допомогти пані Таїсії», - пише авторка посту.

Шукають кошти на операцію бабусі з геріатричного пансіонату Луцька

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Теги: збір коштів, допомога, Луцьк
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