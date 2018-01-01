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У Горохові чоловіки обікрали автівку волинянина

У Горохові чоловіки обікрали автівку волинянина
У Горохові із автомобіля 47-річного волинянина злодії викрали барсетку з грошима.

Збитки становлять 1 тисячу гривень, - пише прес-служба поліції Волині.

Інцидент трапився у суботу, 26 травня.

Крадіжку зловмисники скоїли вранці.

Правоохронці встановили причетність двох львівян до скоєння даного злочину.

До слова, 39-річний та 40-річний мешканці сусідньої області вже притягувалися раніше до кримінальної відповідальності.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Винуватцям загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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Теги: крадіжка, машина, Горохів, Волинь, поліція
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