У Горохові чоловіки обікрали автівку волинянина
Сьогодні, 10:50
У Горохові із автомобіля 47-річного волинянина злодії викрали барсетку з грошима.
Збитки становлять 1 тисячу гривень, - пише прес-служба поліції Волині.
Інцидент трапився у суботу, 26 травня.
Крадіжку зловмисники скоїли вранці.
Правоохронці встановили причетність двох львівян до скоєння даного злочину.
До слова, 39-річний та 40-річний мешканці сусідньої області вже притягувалися раніше до кримінальної відповідальності.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Винуватцям загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
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Збитки становлять 1 тисячу гривень, - пише прес-служба поліції Волині.
Інцидент трапився у суботу, 26 травня.
Крадіжку зловмисники скоїли вранці.
Правоохронці встановили причетність двох львівян до скоєння даного злочину.
До слова, 39-річний та 40-річний мешканці сусідньої області вже притягувалися раніше до кримінальної відповідальності.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Винуватцям загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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