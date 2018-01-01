У Горохові чоловіки обікрали автівку волинянина





Збитки становлять 1 тисячу гривень, - пише прес-служба



Інцидент трапився у суботу, 26 травня.



Крадіжку зловмисники скоїли вранці.



Правоохронці встановили причетність двох львівян до скоєння даного злочину.



До слова, 39-річний та 40-річний мешканці сусідньої області вже притягувалися раніше до кримінальної відповідальності.



За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Винуватцям загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові із автомобіля 47-річного волинянина злодії викрали барсетку з грошима.Збитки становлять 1 тисячу гривень, - пише прес-служба поліції Волині Інцидент трапився у суботу, 26 травня.Крадіжку зловмисники скоїли вранці.Правоохронці встановили причетність двох львівян до скоєння даного злочину.До слова, 39-річний та 40-річний мешканці сусідньої області вже притягувалися раніше до кримінальної відповідальності.За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.Винуватцям загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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