Філарет відслужив святкову літургію у луцькому соборі. ФОТО

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолив Божественну Літугрію у Свято-Троїцькому Соборі Луцька.Служба відбулася у понеділок, 28 травня.Нагадаємо, 27 травня. У честь його візиту у соборі відбувся подячний молебень.«Я дуже радий, що Господь і в цьому році сподобив мене прибути в місто Луцьк для того, щоб звершити Божественну Літургію в День Святого Духа.Ми відчуваємо на собі дію благодаті Святого Духа. Тому що коли б не його допомога, то ми державу не мали б. А завдяки тому, що Господь допомагає нам, надихає наш народ на подвиг, ми маємо свою державу і свою Церкву», - сказав очільник церкви.Фото: