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Смертельні аварії на Рівненщині: загинуло двоє людей

Смертельні аварії на Рівненщині: загинуло двоє людей
На Рівненщині у ніч на 28 травня, у Гощанському та Березнівському районах сталися дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинуло дві людини.

Так, близько 23:30 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Горбаків, 38-річний житель Чудниці керуючи мотоциклом Honda із невідомих поки причин здійснив зіткнення із відбійником. Медики, які прибули на місце події лише констатували смерть водія, - інформує ГУНП у Рівненській області.

А вже о 2:30 поблизу села Моквин, що в Березнівському районі водій автомобіля Volkswagen Touareg, 25-річний місцевий мешканець здійснив наїзд на пішохода.

Попри вжиті реанімаційні заходи життя 25-річного пішохода, якого доставили у лікарню, врятувати не вдалося.

За результатами освідування водій позашляховика був тверезий.

За обома фактами порушень правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Смертельні аварії на Рівненщині: загинуло двоє людей
Смертельні аварії на Рівненщині: загинуло двоє людей

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Теги: аварія, Рівненщина
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