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На Волині поліцейські врятували життя пенсіонерці

На Волині поліцейські врятували життя пенсіонерці
У Ковелі правоохоронці врятували життя жінці.

Зазначається, що сьогодні, 28 травня, близько 9 години, патрульні отримали повідомлення, що жінці стало зле, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Потерпіла перебувала сама в квартирі і, очевидно, втратила свідомість, про що встигла повідомити телефоном сину.

Поліцейські викликали швидку та рятувальників. Завдяки спільним оперативним діям пенсіонерці надали допомогу та доставили в лікарню.

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Теги: патрульні, пенсіонерка, лікарня, порятунок
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