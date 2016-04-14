На Волині поліцейські врятували життя пенсіонерці





Зазначається, що сьогодні, 28 травня, близько 9 години, патрульні отримали повідомлення, що жінці стало зле, - інформує Патрульна поліція Волинської області.



Потерпіла перебувала сама в квартирі і, очевидно, втратила свідомість, про що встигла повідомити телефоном сину.



Поліцейські викликали швидку та рятувальників. Завдяки спільним оперативним діям пенсіонерці надали допомогу та доставили в лікарню.

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