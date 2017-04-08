вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі затримали 5 молодиків, які вчинили погром у магазині

У Ковелі затримали 5 молодиків, які вчинили погром у магазині
У Ковелі поліцейські затримали учасників бійки, які вчинили дебош у закладі.

Так, учора, 27 травня, близько 20 години, екіпаж патрульних отримав повідомлення про бійку в магазині по вулиці Незалежності, - інформує Патрульна поліція Волині.

Тут невідомі особи хуліганили, бились та зробили погром у закладі.

Всього було затримано більше 5 осіб та доставлено у відділ поліції.
До двох найагресивніших застосували кайданки.

Один з них, 22 років, попросив викликати медиків та згодом наніс удар ногою лікарці швидкої, спричинивши їй тілесне ушкодження.
Далі затриманих передали слідчому. Небайдужі громадяни надали необхідні пояснення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, дебош, бійка, молодики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Сопляки не бажають вчинити погром в ворожих окопах ?..
Відповісти
Вибір редактора
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Проблеми центрального парку: думки лучан
День Героїв у Луцьку: вулична виставка та воїни в одностроях. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли виросту буду таким же мужнім, як тато, - син бійця з Волині, який трагічно помер
Сьогодні, 13:38
П'яний і небезпечний: у Луцьку водій на Lanos збив пішохода
Сьогодні, 13:01
У Ковелі затримали 5 молодиків, які вчинили погром у магазині
Сьогодні, 12:27
На Волині поліцейські врятували життя пенсіонерці
Сьогодні, 12:16
Філарет відслужив святкову літургію у луцькому соборі. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
На Волині водій вдарив патрульного на очах у дитини та дружини. ФОТО На Волині водій вдарив патрульного на очах у дитини та дружини. ФОТО
27 лютий, 13:47
Розбитий посуд та хибний виклик поліції: святкові «подарунки» для охоронців Розбитий посуд та хибний виклик поліції: святкові «подарунки» для охоронців
08 квітень, 2017, 16:24
На Волині пенсіонерка зламала ніс коханці чоловіка На Волині пенсіонерка зламала ніс коханці чоловіка
03 листопад, 2016, 10:42
Ковельчанин побив сусідку металевим прутом Ковельчанин побив сусідку металевим прутом
02 листопад, 2016, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Сьогодні, 18:12
 1
Як ловити рибу на воблер: коротка інструкція*
Сьогодні, 18:41
 0
Вистачить усім: у центрі Луцька – свято морозива. ФОТО
Сьогодні, 18:04
 0
Волинську дорогу відремонтують за 72 мільйони
Сьогодні, 17:48
 0
З ансамблями та розвагами: як у Сирниках День села відгуляли. ФОТО
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8