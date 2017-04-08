У Ковелі затримали 5 молодиків, які вчинили погром у магазині

У Ковелі поліцейські затримали учасників бійки, які вчинили дебош у закладі.Так, учора, 27 травня, близько 20 години, екіпаж патрульних отримав повідомлення про бійку в магазині по вулиці Незалежності, - інформує Патрульна поліція Волині.Тут невідомі особи хуліганили, бились та зробили погром у закладі.Всього було затримано більше 5 осіб та доставлено у відділ поліції.До двох найагресивніших застосували кайданки.Один з них, 22 років, попросив викликати медиків та згодом наніс удар ногою лікарці швидкої, спричинивши їй тілесне ушкодження.Далі затриманих передали слідчому. Небайдужі громадяни надали необхідні пояснення.