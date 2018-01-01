П'яний і небезпечний: у Луцьку водій на Lanos збив пішохода





Інцидент трапився в ніч на 28 травня, - інформує Патрульна поліція Волинської області.



Очевидці події затримали порушника та викликали наряд. До слова, не обійшлось без шарпанини.



Патрульні водія забрали у відділок, де оформили 2 протоколи й 1 постанову. Стан сп’яніння підтвердився – особа мала 1,73 проміле алкоголю в крові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку по вулиці Гордіюк водій на автомобілі Lanos скоїв наїзд на пішохода, перебуваючи в стані сп’яніння.Інцидент трапився в ніч на 28 травня, - інформує Патрульна поліція Волинської області.Очевидці події затримали порушника та викликали наряд. До слова, не обійшлось без шарпанини.Патрульні водія забрали у відділок, де оформили 2 протоколи й 1 постанову. Стан сп’яніння підтвердився – особа мала 1,73 проміле алкоголю в крові.

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