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П'яний і небезпечний: у Луцьку водій на Lanos збив пішохода

П'яний і небезпечний: у Луцьку водій на Lanos збив пішохода
У Луцьку по вулиці Гордіюк водій на автомобілі Lanos скоїв наїзд на пішохода, перебуваючи в стані сп’яніння.

Інцидент трапився в ніч на 28 травня, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Очевидці події затримали порушника та викликали наряд. До слова, не обійшлось без шарпанини.

Патрульні водія забрали у відділок, де оформили 2 протоколи й 1 постанову. Стан сп’яніння підтвердився – особа мала 1,73 проміле алкоголю в крові.

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Теги: аварія, Луцьк, п’яний водій
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