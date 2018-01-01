П'яний і небезпечний: у Луцьку водій на Lanos збив пішохода
Сьогодні, 13:01
У Луцьку по вулиці Гордіюк водій на автомобілі Lanos скоїв наїзд на пішохода, перебуваючи в стані сп’яніння.
Інцидент трапився в ніч на 28 травня, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Очевидці події затримали порушника та викликали наряд. До слова, не обійшлось без шарпанини.
Патрульні водія забрали у відділок, де оформили 2 протоколи й 1 постанову. Стан сп’яніння підтвердився – особа мала 1,73 проміле алкоголю в крові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився в ніч на 28 травня, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Очевидці події затримали порушника та викликали наряд. До слова, не обійшлось без шарпанини.
Патрульні водія забрали у відділок, де оформили 2 протоколи й 1 постанову. Стан сп’яніння підтвердився – особа мала 1,73 проміле алкоголю в крові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А де тролі про бляхи?
Останні новини
Квіти відчувають добро: як луцьке подружжя вирощує гіацинти
Сьогодні, 14:24
Коли виросту буду таким же мужнім, як тато, - син бійця з Волині, який трагічно помер
Сьогодні, 13:38
П'яний і небезпечний: у Луцьку водій на Lanos збив пішохода
Сьогодні, 13:01
У Ковелі затримали 5 молодиків, які вчинили погром у магазині
Сьогодні, 12:27
На Волині поліцейські врятували життя пенсіонерці
Сьогодні, 12:16