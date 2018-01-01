Коли виросту буду таким же мужнім, як тато, - син бійця з Волині, який трагічно помер

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.29 травня святкуватиме свій шостий день народження, син захисника, котрий служив у 51-шій ОМБр на посаді старшого механіка, водія тягача військової техніки. Демобілізувався 24 березня 2015 року. А згодом поїхав на заробітки до Польщі, у м. Познань, де влаштувався водієм автобетонозмішувача. 19 червня, перебуваючи на завантажуванні бетону, був уражений струмом (10 тис. вольт), і 25 червня 2017 року, після 6 днів перебування у реанімації без свідомості, помер. Жодної компенсації від польського працедавця родина не отримала.Для Ярослава його тато є безперечний авторитет. Вже сьогодні він каже: «Коли виросту буду таким же мужнім, і захищатиму нашу Україну».Ярославчик дуже сумує за своїм татком, який приходить до нього лише у снах, та говорить, що сильно любить. Він пригадує, як запускали разом повітряного змія, як їздили на машині, як дивились кожного вечора відео про трактори та автомобілі, вчили пісні та просто бавилися. Син дуже хоче бути схожим на свого татка, але йому не треба навіть старатись, бо він є його копією, як зовні так і характером, такий же веселий, добрий, справедливий, розумний, завжди знайде спільну мову з усіма.Поки що наш іменник відвідує садочок, підготовчу групу. Там йому все довподоби. Любить своїх вихователів і завжди слухається їх, спілкується та грається з дітками, щодня пізнає щось нове.Має меншу сестричку Ангелінку, яка дуже його любить, і у всьому хоче наслідувати братика, особливо ходити в садок. А той у свою чергу із задоволенням з нею грається, та розповідає, що нового вивчили.До вподоби Ярику малювати, тому має багато розмальовок, які старанно опрацьовує. Любить складати конструктори, "лєго". Має свою міні колекцію маленьких машинок, конструює для них треки. Обожнює ліпити пластиліном, робити аплікації, їздити на велосипеді, подорожувати, вивчати вірші. У нього вже виявляються акторські здібності. Любить слухати казки, танцювати, аби тільки музика заграла, Ярика вже не втримати, йому все цікаве, тому має завжди багато запитань.Як всі діти хлопчик дивиться мульфільми. Улюбленими є «Турбо», «Леді Баг та Супер Кіт», «Робокар Поллі».Помандрувати по світу Ярику ще не доводилось, та й по Україні далеко не подоружував, та в нього ще все попереду.Ярик любить тваринок. Повертаючись із садочка, завжди радіє своєму другові песикові Тузі. Хотів би мати ще маленьку собачку та котика, але у нього алергія, і поки не визначили на що. Тому мама утримується від втілення цих дитячих бажань. Хоча він старанно вчиться доглядати за домашніми тваринами.З майбутньою професією ще не визначився, в нього кожен день нові вподобання. Але до вподоби Ярославу ходити до церкви, нещодавно став прислуговувати священнику паламарем. Тому часто вдома з сестричкою вони «тренуються» проводити службу (в них і кадило є, і Євангеліє, вони навіть «причащають» ляльок).Наш іменинник із вдячністю згадує про зустрічі, які організовували волонтери. Незабутні враження від «Країни мрій», сподобалося у «Фіглі Міглі». Із задоволенням переглядає журнал «Малятко», просить у мами все йому прочитати. Вивчає букви та цифри, готується до школи.Ярослав дуже любить свою маму, намагається їй у всьому допомогти: збирає іграшки, застеляє ліжко, допомагає по господарству.Він пишається що живе в Украіні, знає символи нашої держави, розповідає про прапор та герб. Із задоволенням декламує вірші про Україну.Ярик любить їздити до дідусів та бабусь, відвідувати братиків та сестричок гратись та бавитися з ними.Мама Ольга розповідає, що отримує пенсію по втраті годувальника, але сама на даний момент не працює, бо проживає далеко від родичів, а дітей, які часто хворіють, немає на кого залишити. Та, дякуючи односельцям і бойовим побратимам, які зібрали кошти для її родини, матеріальний стан є задовільним. Але часто виникають труднощі із чоловічою роботою, і нехай дещо Ольга може зробити сама, та все ж іноді приходиться звертатися за допомогою до знайомих та старости села.Її синочкові не зайвими будуть речі та взуття на виріст, особливо потрібні кросівки до школи. Також мама не проти отримувати вітальні листівки синочкові до Дня народження (адресу можемо надати у приват).Інформація для благодійників: Мартинович Ярослав – невдовзі 6 років (29.05.2012), Ковельський р-н.Ріст: 119; Розмір взуття: 32.Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.