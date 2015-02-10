На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків загинула дитина





Про це у соцмереж Facebook повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін, - пише



За його словами, під час ворожого вогню дівчинка вийшла на подвір’я.



"Сьогодні в ході обстрілів бойовиками мирного Залізне (Торецьк) загинула неповнолітня дівчинка. Дитина вийшла на подвір’я, де була вбита уламком ворожого снаряду. На місці працює слідчо-оперативна група поліції", - написав правоохоронець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Залізне Донецької області сьогодні, 28 травня, внаслідок обстрілу бойовиків загинула дитина.Про це у соцмереж Facebook повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін, - пише ТСН За його словами, під час ворожого вогню дівчинка вийшла на подвір’я."Сьогодні в ході обстрілів бойовиками мирного Залізне (Торецьк) загинула неповнолітня дівчинка. Дитина вийшла на подвір’я, де була вбита уламком ворожого снаряду. На місці працює слідчо-оперативна група поліції", - написав правоохоронець.

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