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На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків загинула дитина

На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків загинула дитина
У місті Залізне Донецької області сьогодні, 28 травня, внаслідок обстрілу бойовиків загинула дитина.

Про це у соцмереж Facebook повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін, - пише ТСН.

За його словами, під час ворожого вогню дівчинка вийшла на подвір’я.

"Сьогодні в ході обстрілів бойовиками мирного Залізне (Торецьк) загинула неповнолітня дівчинка. Дитина вийшла на подвір’я, де була вбита уламком ворожого снаряду. На місці працює слідчо-оперативна група поліції", - написав правоохоронець.

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Теги: АТО, Донбас, обстріл, дитина
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