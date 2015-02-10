На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків загинула дитина
Сьогодні, 14:40
У місті Залізне Донецької області сьогодні, 28 травня, внаслідок обстрілу бойовиків загинула дитина.
Про це у соцмереж Facebook повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін, - пише ТСН.
За його словами, під час ворожого вогню дівчинка вийшла на подвір’я.
"Сьогодні в ході обстрілів бойовиками мирного Залізне (Торецьк) загинула неповнолітня дівчинка. Дитина вийшла на подвір’я, де була вбита уламком ворожого снаряду. На місці працює слідчо-оперативна група поліції", - написав правоохоронець.
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Про це у соцмереж Facebook повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін, - пише ТСН.
За його словами, під час ворожого вогню дівчинка вийшла на подвір’я.
"Сьогодні в ході обстрілів бойовиками мирного Залізне (Торецьк) загинула неповнолітня дівчинка. Дитина вийшла на подвір’я, де була вбита уламком ворожого снаряду. На місці працює слідчо-оперативна група поліції", - написав правоохоронець.
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