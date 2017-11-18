У селі на Волині відновили меморіал





Зокрема, уже встановили нову огорожу та спиляли старі дерева навколо меморіалу, - пише Район.Горохів.



Як повідомила жителька громади Тетяна Панасюк, сільська рада на реконструкцію пам'ятки уже виділила 20 тисяч гривень, планують виділити ще 10 тисяч, адже необхідно оновити облицювання стели та покласти нову бруківку.



У планах сільського голови також і відновлення давньої криниці неподалік меморіалу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Звиняче Горохвівського району триває реконструкція пам'ятника загиблим односельчанам.Зокрема, уже встановили нову огорожу та спиляли старі дерева навколо меморіалу, - пише Район.Горохів.Як повідомила жителька громади, сільська рада на реконструкцію пам'ятки уже виділила 20 тисяч гривень, планують виділити ще 10 тисяч, адже необхідно оновити облицювання стели та покласти нову бруківку.У планах сільського голови також і відновлення давньої криниці неподалік меморіалу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію