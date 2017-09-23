З ансамблями та розвагами: як у Сирниках День села відгуляли. ФОТО





Урочистості відбулися у неділю, 27 травня, пише



На святкування зійшлося чимало жителів найсмачнішого села на Волині та приїхало гостей із Княгининівської громади й міста Луцька. Сирничани нарешті дочекалися цього дня. Розпочали святкування з концерту, який проходив біля місцевого клубу. Ведучою дійства була талановита очільниця народного аматорського театру при РД «Просвіта» з Рожища Наталія Марценюк. У всіх присутніх на обличчях сяяли щирі усмішки та гарний настрій.



Привітати жителів Сирників приїхали зразковий дитячий ансамбль «Зернятко» Луцького районного БК, керівницею якого є заслужена артистка України Алла Опейда. Також завітали на свято вокальний гурт «Аколлада», Олена Терефельська, «Княгининівські хорошухи» та Тарас Білінець. Ну й звичайно, місцевий гурт «Барви» теж привітав своїх односельчан з Днем села.



Під час концерту сирничани подякували тим, хто зі зброєю в руках, піддаючи своє життя смертельній небезпеці, захищав і захищає нашу країну, наш мирний сон, можливість спокійно працювати та святкувати.



Окрім концерту, на території клубу було багато розваг для дітвори: і батут, і надувні гірки, і гойдалки. Хлопці мали можливість пограти в теніс і настільний футбол. Впродовж святкування кожен охочий міг придбати морозиво, солодку вату, напої та інші смаколики. Одним словом, сумувати було ніколи.



Очільниця клубу села Сирники Оксана Глушко також грамотами подякували найактивнішим діткам села, які завжди долучаються до благоустрою та допомагають хто чим може.



А на завершення святкування Дня села визначили переможницю у конкурсі на найкращу вишиванку. Отож, одягла її гостя з Княгининка Єва Білінець.



Після урочистостей всі присутні продовжили розважатися по індивідуальній програмі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Трійцю у Сирниках було подвійне свято - цього дня тут відзначали ще й День села.Урочистості відбулися у неділю, 27 травня, пише Район Луцьк. На святкування зійшлося чимало жителів найсмачнішого села на Волині та приїхало гостей із Княгининівської громади й міста Луцька. Сирничани нарешті дочекалися цього дня. Розпочали святкування з концерту, який проходив біля місцевого клубу. Ведучою дійства була талановита очільниця народного аматорського театру при РД «Просвіта» з Рожища. У всіх присутніх на обличчях сяяли щирі усмішки та гарний настрій.Привітати жителів Сирників приїхали зразковий дитячий ансамбль «Зернятко» Луцького районного БК, керівницею якого є заслужена артистка України Алла Опейда. Також завітали на свято вокальний гурт «Аколлада», Олена Терефельська, «Княгининівські хорошухи» та Тарас Білінець. Ну й звичайно, місцевий гурт «Барви» теж привітав своїх односельчан з Днем села.Під час концерту сирничани подякували тим, хто зі зброєю в руках, піддаючи своє життя смертельній небезпеці, захищав і захищає нашу країну, наш мирний сон, можливість спокійно працювати та святкувати.Окрім концерту, на території клубу було багато розваг для дітвори: і батут, і надувні гірки, і гойдалки. Хлопці мали можливість пограти в теніс і настільний футбол. Впродовж святкування кожен охочий міг придбати морозиво, солодку вату, напої та інші смаколики. Одним словом, сумувати було ніколи.Очільниця клубу села Сирники Оксана Глушко також грамотами подякували найактивнішим діткам села, які завжди долучаються до благоустрою та допомагають хто чим може.А на завершення святкування Дня села визначили переможницю у конкурсі на найкращу вишиванку. Отож, одягла її гостя з Княгининка Єва Білінець.Після урочистостей всі присутні продовжили розважатися по індивідуальній програмі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію