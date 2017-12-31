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Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО

Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
У Центральному парку культури і відпочинку Луцька рояться діти разом із батьками - нині тут відбувається Фестиваль сім'ї.

Чимало родин завітало 28 травня до зеленої зони, аби трохи розважитися.

Організатори передбачили низку цікавих занять і для дорослих, і для малих. Так, зокрема, організували вже звичне змагання "Супертато", у рамках якого чоловікам доводилося тягти справжні автомобілі. Таке заняття неабияк припало до душі дітям, які палко вболівали за своїх татусів.

Окрім того, у рамках фестивалю - ігри, квести майстер-класи та конкурси, а також можливість почастуватися солодощами чи побавитися великими мильними бульбашками.

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Теги: Фестиваль сім'ї, свято, вибір редактора
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