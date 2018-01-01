На Волині зіткнулися легковик та вантажівка, є потерпілі. ФОТО. ВІДЕО





Про це пише "



Як розповідають очевидці, автомобіль Daewoo Lanos їхав на великій швидкості та врізався у вантажівку. На перехресті встановлений світлофор, однак через ремонт дороги на місці був регулювальник. Він показав знак «стоп» легковику, та водій не зреагував на нього. Вантажівка тим часом здійснювала поворот.



Постраждали водій та пасажир, на місце для госпіталізації прибули дві машини “швидкої”. Автомобіль зазнав ушкоджень.



Свідки також кажуть, що ймовірно чоловіки перебували у нетверезому стані, бо від них чути запах алкоголю.



На місці працює поліція.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го травня близько 18:25 у Нововолинську поблизу автостанції на перехресті вулиць Автобусна та Шахтарська трапилася ДТП. Двох чоловіків із травмами госпіталізували до НЦМЛ.Про це пише " БУГ ".Як розповідають очевидці, автомобіль Daewoo Lanos їхав на великій швидкості та врізався у вантажівку. На перехресті встановлений світлофор, однак через ремонт дороги на місці був регулювальник. Він показав знак «стоп» легковику, та водій не зреагував на нього. Вантажівка тим часом здійснювала поворот.Постраждали водій та пасажир, на місце для госпіталізації прибули дві машини “швидкої”. Автомобіль зазнав ушкоджень.Свідки також кажуть, що ймовірно чоловіки перебували у нетверезому стані, бо від них чути запах алкоголю.На місці працює поліція.

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