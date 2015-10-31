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Волинянин просить допомогти врятувати передчасно народжену донечку

Волинянин просить допомогти врятувати передчасно народжену донечку
Волинянин Олег Василевич просить допомоги у порятунку дитини, яка народилася недоношеною.

Про це він написав у Facebook.

"Біда не приходить одна", - написав чоловік. За його словами, 30 березня обікрали їхню з дружиною зйомну квартиру у Луцьку - винесли всі заощадження, як то кажуть "під нуль". Номер провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань - 12018030010001193 від 31.03.2018.

"Ми вже змирились і почали потихеньку відпускати. Оля (дружина - ред.) була вагітна. Два тижні назад, 14 травня вона пішла на плановий огляд, неї терміново госпіталізували в реанімацію через високий тиск та наявність білка. Уже в середу 16 травня зробили кесарево. Так народилась наша Емілія в 28 тижнів (хрестили відразу в реанімації) вагою 990 грам", - розповів чоловік.

Він додав, що з того часу витратили вже дуже багато грошей, які вдалось акумулювати силою батьків, колег та родичів.

"Грошей вже обмаль, малютка знаходиться в обласному неонатальному центрі, кожен день лікарями пишуться списки препаратів та різних інших допоміжних засобів (катетери, зонди, системи, шприци), які необхідно купувати. Ліки дуже дорогі, середній чек за день - 1000 грн. Маленька ще може пробути там 2 місяці. Нашій сім'ї такі гроші не під силу. Допоможіть будь ласка нам, я ніколи нікого не просив, тому що гордість не дозволяла, а зараз я готовий на будь-що, аби моя донечка жила..." - написав Олег Василевич.

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Він додав, що для уточнення інформації телефонувати можна в будь-який час доби за номером 0964489075.

До свого допису він також прикріпив фотографії чеків та медичного свідоцтва про народження з пологового будинку.


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Теги: допомога, пологи, Олег Василевич
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