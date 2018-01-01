29 травня на Волині: гортаючи календар

Мирослав Коротя (на фото).



Також день народження 29 травня у головного лікаря Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини Володимира Алєйнікова.



Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олександр, Лаврентій, Модест.



Бажаємо здоров’я, злагоди у житті та успіхів у роботі.



29 травня 1995 року Волинське обласне управління культури видало наказ про організацію в колишній садибі Липинських у селі Затурці Локачинського району меморіального музею В’ячеслава Липинського – відділу Волинського краєзнавчого музею.

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