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29 травня на Волині: гортаючи календар

29 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження голова правління ПАТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя (на фото).

Також день народження 29 травня у головного лікаря Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини Володимира Алєйнікова.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олександр, Лаврентій, Модест.

Бажаємо здоров’я, злагоди у житті та успіхів у роботі.

29 травня 1995 року Волинське обласне управління культури видало наказ про організацію в колишній садибі Липинських у селі Затурці Локачинського району меморіального музею В’ячеслава Липинського – відділу Волинського краєзнавчого музею.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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